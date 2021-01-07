「筆記網路」靠跑友口碑 建立第一大垂直運動社群

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

台灣近幾年路跑蔚為風尚，運動網站非常多，但講到跑者社群、相關購物，跑者們不忘推薦國內最大路跑網站「筆記網路」，這家公司起自共同創辦人姚焱堯與張義的「運動筆記」網站，他們是台大EMBA的同學，張義是媒體人，曾在外商網路平台擔任網路編輯；姚焱堯是科技人，建置軟硬體平台的建置，專長與背景都互補。

他們兩人合作創業共同點是「愛運動」，他們就讀台大EMBA時，2010年，台大EMBA首度參加第5屆的戈壁挑戰賽（戈5），就在那次活動準備過程中，他們發現台灣並沒有專業的路跑網站，缺少很多專業知識。活動結束後就起心動念，決定自己成立一個網站。

運動筆記成立於2011年，當時兩人還各自有工作，但憑藉專業的內容，運動筆記不花大錢做宣傳，靠跑友們的口碑行銷創造流量與名聲，廣告主自動找上門，第一單大廣告正是來自NIKE，但當時只有網站，沒有公司，「筆記網路公司」因此應運而生。

目前筆記網路仍是台灣流量第一的「運動垂直社群」，結合入口網站和社群媒體的特色，包括運動筆記（台灣、香港），以及健行筆記、自行車筆記、籃球筆記、排球筆記等網站；並衍生出線下的活動與購物服務。

姚焱堯經常分享他的創業心得以及商業模式，他說，筆記網路是「C2C2C」，也就是內容、社群到商務 (Content to Community to Commerce )。重視網友的口碑與完整的經驗分享，特別在許多大型馬拉松活動前後，都可以看到筆記網路完整的圖片與內容，以及各種賽事的相關資訊，專業跑者看門道，業餘網友也能感受到比賽的熱鬧。

社群媒體 台大

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