復興空廚攻年菜商機 推「食全十美團元年菜」
復興空廚搶攻年菜商機，今年推出「2021食全十美團元年菜」各種因應推出佛跳牆、無錫排骨、紹子蝦、櫻花蝦油飯搭配芋泥塔和什錦時疏、豆酥黃金錩、油雞腿、紅燒獅子頭和起司莓果塔兩套不同風味年菜組，單組預購只要1988元。
復興空廚表示，農曆新年倒數計時，不想手忙腳亂準備年夜飯，又想吃到澎湃團圓飯，就要選「復興空廚」口碑熱銷年菜，圍爐首選年菜「澎湃大千佛跳牆」，是復興空廚熱賣十年的經典料理。師傅以耗時費工完成這道年節的必備佳餚，消費者只要放入電鍋熱透，就能在家享受師傅的用心，為團圓飯加分。
復興空廚中餐主廚梁國德表示，復興空廚年菜的強項和特色，就是復熱方式簡單，美味不打折，其中，佛跳牆、無錫排骨、櫻花蝦油飯、獅子頭等，用電鍋蒸熟就能還原美味；白翠油雞腿冷盤風味佳，八寶芋泥冷熱皆宜，講究口感的豆酥黃金鯧可以放入烤箱加熱，或是平底鍋乾煎，不論哪道料理都能輕鬆加熱，奢華年菜輕鬆上桌，在家享受星級主廚現做的美味。
今天為了搶攻年菜商機，這次復興空廚「2021食全十美團圓年菜」，老饕口碑A組年菜、經典美味B組年菜限期推出「早鳥預購享69折」，單組只要1988元， AB兩組一次包回家，還有機會抽最新款iPhone 12 Pro Max與中保網路購物商城購物金。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言