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復興空廚攻年菜商機 推「食全十美團元年菜」

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
復興空廚年菜B組。業者提供
復興空廚年菜B組。業者提供

復興空廚搶攻年菜商機，今年推出「2021食全十美團元年菜」各種因應推出佛跳牆、無錫排骨、紹子蝦、櫻花蝦油飯搭配芋泥塔和什錦時疏、豆酥黃金錩、油雞腿、紅燒獅子頭和起司莓果塔兩套不同風味年菜組，單組預購只要1988元。

復興空廚表示，農曆新年倒數計時，不想手忙腳亂準備年夜飯，又想吃到澎湃團圓飯，就要選「復興空廚」口碑熱銷年菜，圍爐首選年菜「澎湃大千佛跳牆」，是復興空廚熱賣十年的經典料理。師傅以耗時費工完成這道年節的必備佳餚，消費者只要放入電鍋熱透，就能在家享受師傅的用心，為團圓飯加分。

復興空廚中餐主廚梁國德表示，復興空廚年菜的強項和特色，就是復熱方式簡單，美味不打折，其中，佛跳牆、無錫排骨、櫻花蝦油飯、獅子頭等，用電鍋蒸熟就能還原美味；白翠油雞腿冷盤風味佳，八寶芋泥冷熱皆宜，講究口感的豆酥黃金鯧可以放入烤箱加熱，或是平底鍋乾煎，不論哪道料理都能輕鬆加熱，奢華年菜輕鬆上桌，在家享受星級主廚現做的美味。

今天為了搶攻年菜商機，這次復興空廚「2021食全十美團圓年菜」，老饕口碑A組年菜、經典美味B組年菜限期推出「早鳥預購享69折」，單組只要1988元， AB兩組一次包回家，還有機會抽最新款iPhone 12 Pro Max與中保網路購物商城購物金。

2021復興空廚食全十美年菜組合。業者提供
2021復興空廚食全十美年菜組合。業者提供

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