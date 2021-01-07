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桃園二房小宅七年來房價狂漲 現在入手多付逾220萬
據房仲業者統計去年第3季小宅交易結果顯示，桃園二房的平均總價在760萬元、創下31季以來新高點，相較七年前、2013年第1季531萬元之房價相對高點，七年來漲幅高達43.1%。
台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，社會人口結構改變使得現今家庭結構由傳統大家庭轉型為核心家庭、總生育率降低以及離婚率增，再加上中大坪數住宅總價較高，對於中小家庭、單身貴族容易產生較高的經濟負擔壓力，因此兩房或一房產品小戶型住宅相對總價低，且空間可滿足需求，成為民眾傾向入手的住宅類型。
據台灣房屋集團統計小宅交易結果顯示，桃園二房產品去年第3季平均總價來到760萬元、季增6%，創下31季以來新高點，與房價高點、2013年第1季起平均總價531萬元相比，七年來漲幅達43.1%，民眾房價負擔足足增加229萬元。
至於一房產品在去年第3季平均總價達384萬元、寫下近31季來的第三高紀錄，與七年前2013年首季274萬元的房價高點相比，增幅達40.1%，總價也增加了110萬元的負荷。
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