快訊

高雄小港瓦斯外洩 警消警戒尋洩漏點

影／太平山下雪了！大地鋪上白霜如童話世界 遊客尖叫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園二房小宅七年來房價狂漲 現在入手多付逾220萬

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
桃園房市示意照。圖／台灣房屋
桃園房市示意照。圖／台灣房屋

房仲業者統計去年第3季小宅交易結果顯示，桃園二房的平均總價在760萬元、創下31季以來新高點，相較七年前、2013年第1季531萬元之房價相對高點，七年來漲幅高達43.1%。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，社會人口結構改變使得現今家庭結構由傳統大家庭轉型為核心家庭、總生育率降低以及離婚率增，再加上中大坪數住宅總價較高，對於中小家庭、單身貴族容易產生較高的經濟負擔壓力，因此兩房或一房產品小戶型住宅相對總價低，且空間可滿足需求，成為民眾傾向入手的住宅類型。

據台灣房屋集團統計小宅交易結果顯示，桃園二房產品去年第3季平均總價來到760萬元、季增6%，創下31季以來新高點，與房價高點、2013年第1季起平均總價531萬元相比，七年來漲幅達43.1%，民眾房價負擔足足增加229萬元。

至於一房產品在去年第3季平均總價達384萬元、寫下近31季來的第三高紀錄，與七年前2013年首季274萬元的房價高點相比，增幅達40.1%，總價也增加了110萬元的負荷。

房價 房仲業者

延伸閱讀

獨自上山砍竹子 桃園男慘遭小貨車重壓腿身亡

五月天演唱會帶動機捷運量成長 桃捷備戰疏運歌迷

奇怪！烏魚產量桃園銳減剩4分之1 烏金不如預期

拚電動機車率 柯文哲要求比照桃園補助每車9千元

相關新聞

當張忠謀鄰居要多少租金？ 西華富邦180坪宅月租50萬

房仲業統計實價租金指出，2020台北市實價租金最貴住宅，為大直「西華富邦」，約180坪月租50萬元，其次則是松山區「文華...

桃園二房小宅七年來房價狂漲 現在入手多付逾220萬

據房仲業者統計去年第3季小宅交易結果顯示，桃園二房的平均總價在760萬元、創下31季以來新高點，相較七年前、2013年第...

房市多頭訊號亮起 新竹房價難壓、供不應求

據住展雜誌統計，北台灣2020年新成屋與預售屋推案量達約1兆2,754億元，相較2019年年增幅約13％，不僅連續四年正...

全國電8日起超激破盤價最低33折 限時搶購

全國電子（6281）1月8日起至12日破盤5天超值回饋，由暖冬家電霸主「電暖器」首發熱力全開、還有必Buy的超人氣換購單...

王品旗下日料「藝奇」升級 拚全年業績破2.5億元

疫情當道，王品（2727）反而把握契機，鼓勵旗下品牌升級、調整菜單或改變商業模式，在「聚 北海道鍋物」成功轉型後，王品集...

【長榮內戰／下】大房爭搶股權 張國煒早擬好20年釋股切割大計

長榮集團大房兄弟經營權之爭戰火持續，二房張國煒與其母李玉美雖手握集團控股公司長榮國際的關鍵少數股權，但母子倆至今無意介入。張國煒近年並在市場上分批拋售長榮航空股票，外界多以為是要替星宇航空挹注資金，其實他主要的目的，是為了跟長榮切割，計畫十幾、廿年將股票全數售出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。