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數位行銷業者cacaFly推網紅選品 帶動品牌商品銷售

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

網紅經濟在近年發展迅速，網紅導購是品牌廠商新開闢的銷售管道。台灣大型數位行銷cacaFly聖洋科技宣布將推出網紅導購的新型電商平台「網紅選品」，結合網紅帶貨和電子商務的優勢，吸引品牌業者合作，目前包括格林文化、德國濾水器BRITA及六福美饌等業者有興趣進行合作。

去年新冠肺炎疫情影響，線下實體門市的零售業深受影響，品牌業者不分規模紛紛數位轉型，強化網路銷售，「網紅行銷」也成為重要的銷售管道。

cacaFly是國內知名的數位行銷公司，透過 Facebook後台數據顯示，台灣進行電商營運「奈米」、「微型」網紅約十萬人，「網紅選品」初期目標是精選有導購能力的一萬人，進行商品導購。cacaFly指出，根據新加坡網紅平台Affable的數據分析，臉書粉絲數在1千到一萬的奈米網紅平均互動率高達3.5%，高出其他類網紅，以奈米網紅和微型網紅行銷成本較低，互動率高。

cacaFly聖洋科技執行長邱繼弘表示，聖洋科技幾年前就成立「網紅發案中心」媒合品牌與台灣網紅合作，現在則以網紅發案經驗，建立結合網紅和電商的平台「網紅選品」。具備兩大優勢，第一是所有上架的產品都先在平台以人工審核，以合法為主，降低網紅的推廣風險；第二是可開放讓粉絲數一萬到五萬的微型網紅，以及一萬以下的奈米網紅參與導購，以螞蟻雄兵方式宣傳。

「網紅選品」採取分潤模式，品牌可在後台設定每一檔活動的網紅分潤，而且走封閉型一頁式商店，消費者只能從網紅導購的連結進行購買，形成一個類似網上「特賣會」的快閃促銷，使品牌可以在不影響通路價格的前題下，無論是銷售新品，或出清過季品、即期品，都能彈性地規劃促銷活動。

網紅 奈米 電商

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