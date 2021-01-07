房市多頭訊號亮起 新竹房價難壓、供不應求

據住展雜誌統計，北台灣2020年新成屋與預售屋推案量達約1兆2,754億元，相較2019年年增幅約13％，不僅連續四年正成長，也寫下歷史次高紀錄。展望今年經濟成長率向上，且2020年建照核發量居高不下，今年北台灣推案量有望突破1.34兆，超越2013年歷史紀錄。

住展雜誌研發長何世昌表示，因低利環境支撐、資金回流，以及國內防疫有成帶動購屋需求升溫，進一步提振建商推案信心；而推案量增減與房市景氣起伏關聯度頗高，從去年推案量勁揚且創歷史第二大量來看，房市多頭訊號的車頭燈已經亮得更明顯。

值得一提的是，2020下半年受惠低利與資金回流，房市交易升溫迅速，新竹縣市甚至傳出排隊購屋等盛況，主要是2020年推案量縮減，僅勉強站上千億元關卡，因此呈現供不應求的狀況。何世昌表示，倘若今年新竹縣市供給量再減少，電子科技業景氣依然篷勃，新竹房價恐怕壓不下去。

此外，2020年推案量同樣衰退的落在基隆市，何世昌分析，基隆推案量增減大多與北台灣整體房市趨勢相反，2020年也不例外，雖然基隆有「輕軌升級成捷運」的題材挹注，但或許是該方案仍未通過，市場並不買單，到基隆購屋的台北客比例也沒有明顯上升。

不過雙北推案量則明顯成長，增幅最高的台北市去年推案量達約3,140億元，較2019大增近700億元，年增幅約27％。何世昌分析，台北市去年推案量大增，主因是都更、危老建案大量開花結果，尤其又以都更案量最為豐沛；雖然二者都是老屋改建，但都更案多規劃中、大坪數，而危老幾乎都作成小宅，差異非常顯著。

新北、桃園2020年推案量也比2019年增加，新北年增近12％，推案量破5,000億元且為北台灣之冠；桃園年增18％，推案量超過3,000億元。其中成長的動力源頭都是新興重劃區，新北以新店央北、板橋江翠、土城暫緩發展區、淡水淡海新市鎮、三重二重疏洪道為推案先鋒，桃園則以中路、小檜溪、青埔、A7領銜衝鋒。