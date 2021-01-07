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全國電8日起超激破盤價最低33折 限時搶購

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導
全國電子破盤活動8日起跑，優惠最低33折起， 最高省近4萬元 吸引消費者上門選購家電。(圖：全國電子提供)
全國電子破盤活動8日起跑，優惠最低33折起， 最高省近4萬元 吸引消費者上門選購家電。(圖：全國電子提供)

全國電子（6281）1月8日起至12日破盤5天超值回饋，由暖冬家電霸主「電暖器」首發熱力全開、還有必Buy的超人氣換購單品「大尺寸電視」、「洗脫烘滾筒洗衣機」、「大容量多門冰箱」以及調理家電與生活小家電，狂降數千元到逾萬元不等，指定咖啡機最低甚至只要36折、1米Type-C to Type-C 33折限量快搶。

全國電子指出，家電換購排行榜，霸榜三龍頭：「電視、冰箱、洗衣機」！清潔秋冬床被必備大容量洗衣機、存年菜或囤冷凍食品的最佳選手大容量冰箱、近年榮登家庭C位的大尺寸電視，看劇、上網、打電動一律統包，加上近期大尺寸電視價格越來越親民，全國電子祭出指定款破盤價最高直接降折超過一萬元。

全國電子表示，告別忙碌的主婦生活，推出智能掃地機器人，將灰塵毛髮一淨到底，高處或沙發牆壁隙縫，就讓手持吸塵器來解決，多元吸頭組配備，清潔事半功倍。購買dyson品牌指定商品，享滿萬送千元全國電子現金折價券。年菜料理推出IH電子鍋、烘烤微波料理爐、氣炸鍋還有鐵板燒烤組，購買指定款電鍋/電子鍋65折起，單品滿額再送豪禮。

破盤活動期間到全國電子購買3C商品，放送「3C揪食樂」系列優惠！購買指定電腦送高級雙人排餐、買指定電競電腦送威秀電影票，買資通訊商品單筆滿五千即贈行李箱/筆電兩用文創貼紙。

全國電子強調，還有超夯遊戲機，活動期間單筆購買SWITCH主機加任意SWITCH週邊或遊戲商品，即可上網登錄參加抽獎，囊括SWITCH主機加強版、Nintendo SWITCH Lite珊瑚色、NS子彈運動背袋、NS瑪利歐帆布包、超級瑪利歐兄弟關卡造型磁石掛勾等眾多好禮可抽回家。

全國電子 電視 家電

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