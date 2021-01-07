王品旗下日料「藝奇」升級 拚全年業績破2.5億元

疫情當道，王品（2727）反而把握契機，鼓勵旗下品牌升級、調整菜單或改變商業模式，在「聚 北海道鍋物」成功轉型後，王品集團的第一個日料品牌、2005年創立的「ikki藝奇」，也以新型態登場。「藝奇」事業處副總經理馮嘉雯表示，「藝奇」新菜單設以「岩板燒」手法，並強化「刺身」品項，新推出的「極上套餐」採用日本頂級A5黑毛牛，預計可望帶動客單價提高25%，藝奇今年業績將突破2.5億元。

馮嘉雯表示，「藝奇」以懷石與創意料理切入市場，取名「ikki」，是日本發音「一気」(いっき)呼搭啦、有著一口氣飲盡的豪邁，中文取名「藝奇」，則是希望能展現新日本料理創意。藝奇將在首季完成全台12家門市轉型，今年並規畫新展1店，將開在新北市。藝奇這次升級再出發，保留了經典的698元套餐，新增980元「極上套餐」，預計可望帶動品牌營收成長3-5成。

馮嘉雯表示，台灣人愛吃日本料理，日料在台灣餐飲市場佔據非常重要的角色，包括丼飯、壽司、生魚片、居酒屋、炸豬排、拉麵、烏龍麵..各種日本料理年產值將近380億元，2018、2019兩年，隨著經濟景氣變化，400元以下日料的消費次數和市佔率，都呈現雙位數成長；但是7成以上的日料市場，仍鎖定400～800元間，特別是千元有找的超值餐廳最受消費者喜愛，因此藝奇鎖定698、980元兩個套餐價格，以高CP值策略搶市。

王品集團目前在台的日料品牌包括藝奇、陶板屋、品田牧場、町食四個品牌，共計60家店，其中家數以陶板屋最多，客單價則以藝奇最高。