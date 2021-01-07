騰輝電子布局車用發酵 看好今年營運

長榮集團大房兄弟經營權之爭戰火持續，二房張國煒與其母李玉美雖手握集團控股公司長榮國際的關鍵少數股權，但母子倆至今無意介入。張國煒近年並在市場上分批拋售長榮航空股票，外界多以為是要替星宇航空挹注資金，其實他主要的目的，是為了跟長榮切割，計畫十幾、廿年將股票全數售出。

2021-01-07 18:15