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騰輝電子布局車用發酵 看好今年營運

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

利基型銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）表示，展望2021年，騰輝更專注利基於高毛利產品，在經過產品組合優化下，特殊材料如散熱基板因電動車開始進入量產周期，以及日本系車燈市場滲透，未來成長可期。

該公司12月營收4.51億元，較上月增加14.83％，比較去年減少2.29％，截至12月全年度總營收48.3億元，較2019年同期減少11.51％。

騰輝電子指出，預計原材料缺貨效應及供應緊張狀況下，客戶為了確保貨源需求，已陸續開始增加拉貨，將對客戶逐步調整價格以反映成本，今年業績成長可期。看好自動駕駛、雷達、5G天線、MINI LED等應用，騰輝-KY積極佈局超高頻產品以及面板背光技術，準備迎戰新市場。

騰輝電子表示，半導體產業將帶動科技發展，基板特性在半導體方面要求最嚴苛，需俱備製程技術與管理上都要有足夠能力才能進入市場，騰輝-KY致力於開發可用於IC封裝設計、製造所需的基板樹脂材料，並積極在各終端客戶測試取得認證，未來可望切入載板高端電子材料應用，將帶來新一波成長動能。

半導體 營收

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