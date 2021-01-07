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央行牛年紀念套幣 網路、臨櫃雙軌賣

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「牛」圖樣為主題。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「牛」圖樣為主題。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

央行牛年紀念幣7日網路預購、21日臨櫃發賣！中央銀行委託台灣銀行公開發售「辛丑牛年生肖紀念套幣」，採「網路線上預購」及「臨櫃銷售」雙軌並行，7日中午12時起可上網申購，或21日起至台灣銀行各分行臨櫃購買，各配售5萬套，每套售價新台幣1,800元。

線上預購最多5套

「線上預購者每人最多可申購5套，臨櫃購買者每人每次限購1套。」央行發行局長施遵驊表示，預購期間自7日中午12時起至13日中午12時止；預購數量如超過配額，將進行電腦抽籤，並於1月14日上午9時公告中籤名單，開放繳款至18日15時30分止；完成繳款者可於21日起1個月內至選定之台灣銀行分行領取。

施遵驊強調，臨櫃雖每人限購1套，但可以無限次排隊，民眾也覺得合乎公平原則；「也要服務習慣臨櫃購買的民眾，若沒人排隊就可以多買一些。」至於線上預購，務必在期限內全數付款，不能中籤5套只繳3套的錢，「這是為了公平考量，央行不以賺錢為目的，服務民眾物美價廉、過個好年。」

珠光斜織盒裝顯貴氣

「央行發行的紀念幣才有面額，坊間的都沒有。」施遵驊介紹，套幣採銀幣（面額100元）及銅合金幣（面額10元）各乙枚組合成套；銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「牛」圖樣為主題，背面為高雄前鎮地區極具地方特色的民俗活動「戲獅甲」，目的是消災防疫，祈求風調雨順；銅合金幣正面以牛為主構圖，背面的百合花象徵「百年好合、百事合意」。

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