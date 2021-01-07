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台翰攜手宣德策略合作 拉升越、菲廠產能利用率

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

塑膠射出大廠台翰精密（1336）分散客戶產業比重的策略，近期也傳新譜，公司攜手連接器廠宣德（5457）強強聯手策略合作，台翰成為宣德於東南亞產能規劃布局中主要的戰略夥伴，未來台翰將有機會憑著多年在模具設計、開發至塑膠射出成型一條龍整合的競爭優勢，協助宣德共同開發更多電子相關產品的塑膠機殼，不僅創造公司良好的訂單能見度、分散產業風險，亦拉升台翰越南、菲律賓兩廠產能利用率表現，雙方並建立在最大效益的業務合作模式上。

台翰今（7）日公布2020年12月合併營收1.75億元，印表機/事務機傳統拉貨淡季，較2020年11月減少1.8％；累計2020年1至12月合併營收達新台幣19.05億元，年減率19％，但後疫情時代帶動印表機/事務機需求逐步增溫，貢獻台翰累計2020年下半年營收較上半年成長33.3％。

台翰表示，2020年受到疫情蔓延與新台幣匯率升值因素，影響整體產能稼動率與營收表現，但在東南亞地區解封後，以及後疫情時期趨動居家辦公、遠距教學等對於印表機/事務機的消費力道，推進台翰與主要印表機/事務機客戶在東南亞地區以有限度方式致力拉高整體產能嫁動率，藉以滿足市場需求，創造台翰2020年下半年整體營收平均回到2019年下半年九成的水準、且較2020年上半年成長33.3％。

觀察因美中貿易戰創造產業鏈新變局，已見台商遷往東南亞家數比重有明顯增加，且就電子業供應鏈而言，包括泰國、越南等更是明顯，將成為亞洲下一個世界製造業城，創造台翰有利的業務開拓空間。

展望2021年第一季，台翰維持審慎樂觀看法。雖第一季向為傳統農曆新年長假、工作天數較少，但公司仍對東南亞兩廠未來營運成長有信心，一方面，明顯感受到印表機/事務機主要客戶近期馬不停蹄的開拓市場腳步，並推出結合連網技術、節能減碳等升級的事務機新機種，搶食整體市場份額，台翰以期新產品於今年第二季加入量產後，隨著客戶的需求增加，進而推動新產品汰換舊產品、精進公司整體毛利率與獲利能力；另一方面，台翰瞄準東南亞製造業龐大的市場商機，仍持續強化公司東南亞地區的營運布局，致力執行產能製程優化、接單範疇擴大、費用支出嚴控等重要策略，助力越南、菲律賓兩廠未來整體營運成長。

東南亞 印表機 營收

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