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福懋污廢水排放遭重罰2,000萬 公司：營運不受影響

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導
福懋（1434）傳出污廢水排放，造成雲林斗六的虎尾溪被染成「紅色多瑙河」，今（7）日遭雲林環保局依水污法合併重罰2,000萬元，並勒令停工。記者陳苡葳／攝影
福懋（1434）傳出污廢水排放，造成雲林斗六的虎尾溪被染成「紅色多瑙河」，今（7）日遭雲林環保局依水污法合併重罰2,000萬元，並勒令停工。記者陳苡葳／攝影

福懋（1434）傳出污廢水排放，造成雲林斗六的虎尾溪被染成「紅色多瑙河」，今（7）日遭雲林環保局依水污法合併重罰2,000萬元，並勒令停工。福懋表示會配合調查、即刻改善，也會和雲林環保局持續釐清說明。

至於營運影響方面？除了罰鍰2,000萬元，此次停工設備屬於RO回收系統的儲槽設施，並非生產製程，因此對公司營運、財務不會造成重大影響。

福懋主管說明，此次發生污廢水排放，主要是工廠的RO回收系統，這就好比日常生活中的洗米水，為了節省用水，有些人會把它回收再利用來沖馬桶等。因為紡織過程會產生一些污廢水，公司基於環保考量，希望讓水資源能循環利用更多次，因此設置RO回收系統。而進入這套系統的污廢水其實都已經過處理，本來就可以直接排出去。

因為RO回收系統不算在生產製程中，因此相關部分停工並不會對福懋整體生產造成影響。

至於這些污廢水排放，造成雲林斗六的虎尾溪被染成粉紅色，福懋主管強調這些水都已經處理過，沒有有毒物質，但因為染整色度的關係，有一些顏色。目前公司已經遵照環保局規定，停止污水進入RO回收系統的儲槽設施，待改善完成，並經環保局查驗合格，才予以使用。

雲林縣政府環保局今天召開記者會，說明虎尾溪遭污染處置案，表示經追查污廢水來自福懋，環保稽查隊進場查核，發現現場有不明儲槽設施，依照水污法相關規定，重罰2,000萬元，並勒令停工，停工沒有期限，福懋須完成改善，且經過環保局查驗後才可復工。

環保 斗六

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