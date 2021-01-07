永悅健康併購筆記網路 實踐郭台銘發展精準健康之雄心

永悅健康今（7）日宣布與筆記網路，於2020年底已完成企業併購程序，《筆記網路》旗下的《運動筆記》為台灣最大運動社群平台，《健行筆記》為台灣最大戶外主題網站；《筆記實業》則為台灣馬拉松賽事舉辦的先驅，擁有強大賽事管理平台技術與賽事活動服務能量。

永悅健康旗下原有的「伊克希曼健檢平台」已佔60%健檢資訊平台市場、年服務120萬人次，另有300萬粉絲社群與全台流量第一的健康媒體《早安健康》。此次併購筆記網路後，永悅健康躍升成為台灣最大的數位健康服務平台，會員總數佔全台灣青壯人口30%，換算20歲到65歲的人口中，每三位就有一位是H2U永悅健康集團所服務的會員。

「精準健康、數位醫療」是當前國家生技產業發展的大趨勢，永悅健康實踐創辦人郭台銘發展精準健康、數位醫療之雄心，以健康專家團隊搭配互聯網科技，提供全齡族群最完整的數位健康解決方案。

永悅健康執行長陳俊嘉表示：「細數從健檢科技、職場健康照護、健康媒體到運動社群等渠道匯聚來的會員數，讓永悅健康成為國內最大數位健康入口平台，透過渠道平台整併的策略，未來我們將更聚焦在洞察健康數據以驅動產品開發與賦能個人化健康服務。對生技產業來說，國內外的醫藥大廠多半是從醫院端的需求來發展產品與服務，永悅秉持數位健康為核心發展理念，反而能從人群、家庭的健康需求出發，成為鏈結亞健康到醫療場域的重要橋樑。」

永悅健康的「Care2U職場健康照護」為台灣「企業職場健康照護」第一品牌，服務百間企業（含跨國集團、全球百大企業）及提供其數萬名員工健康諮詢與服務，不少企業因此獲得職場健康認證，加速落實ESG與CSR的推動工程。

此外，永悅健康「伊克希曼健檢平台」為國內六成以上的健檢中心佈建軟體平台：從智能掛號功能、診間定位到提供醫師AI智慧輔助報告等服務。

永悅健康認為「運動」相關數據亦是發展數位健康生態系中的重要元素，以「筆記網路」累積的賽事經驗、課程訓練、與使用者行為分析將補足數位健康發展的重要拼圖，加上《筆記網路》已將經驗複製海外：如香港與越南等地，與永悅健康佈局亞洲市場「以數據優化服務」的目標不謀而合，雙方即在2020年底前完成併購相關程序。