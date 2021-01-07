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高端骨科醫材廠博晟8日啟動競拍 底價24.14元

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
博晟生醫董事長陳德禮。（本報系資料庫）
博晟生醫董事長陳德禮。（本報系資料庫）

博晟（6733）預計在1月28日掛牌上櫃，將採取部分競價拍賣，部分公開申購。此次新股現金增資上市公開承銷股數之80%採競價拍賣、競拍底價為24.14元；另20%則採公開申購、承銷價以最低承銷價格1.16倍為上限，承銷價暫定為28元。

博晟競價拍賣從1月8日起至1月12日止，競拍底價每股24.14元，最低每標單位為1仟股，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。此外，博晟將於1月18日開始公開申購。

博晟表示，公司擁有軟骨、硬骨雙再生技術平台，可提供客戶一系列兼具高端技術、高品質與高質量的產品與服務。現階段博晟以高階骨填補材料及膝關節軟骨修復相關高風險等級醫療器材為主要研發領域，產品組合包括一次性自體軟骨修補（RevoCart）、開放性脛骨骨折（BiG-001）、腰椎融合（BiG-006），並可擴充至多種部位、手術類別。

展望未來，博晟董事長陳德禮表示，高齡化時代迎來再生商機的另一波成長，極具市場潛力，博晟有別於傳統骨科公司，具備藥品、細胞及醫材開發與法規的專業團隊，除積極推進產品臨床試驗進度，亦持續與國際醫材大廠洽談授權事宜，布局全球商業市場，未來業績成長可期。

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