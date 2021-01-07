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ŠKODA看好國內SUV市場 推KAROQ黑熊特仕版

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
ŠKODA全省經銷商聯誼會同步啟動「黑熊夢想計畫」。記者黃淑惠／攝
ŠKODA全省經銷商聯誼會同步啟動「黑熊夢想計畫」。記者黃淑惠／攝

ŠKODA看好國內SUV市場，導入百萬內唯一歐洲原裝進口中型SUV ŠKODA KAROQ黑熊特仕版限量上市，搶市場SUV銷售大餅；另外，ŠKODA全省經銷商聯誼會同步啟動「黑熊夢想計畫」，相關方案會在1月底公佈。

ŠKODA SUV家族日益壯大，繼KODIAQ在2021年式提昇配備之後， ŠKODA Taiwan 再度端出 KAROQ 黑熊特仕版，讓這個被台灣消費者暱稱為熊熊家族的SUV車系更具競爭力。

KAROQ 黑熊特仕版一舉推出「劍山版」、「雪山版」、「玉山版」三種規格，價格分別為99.9萬元、105.9萬元、119.9萬元，限量300台，看好台灣市場SUV需求，正在爭取增加進口數量。

台灣ŠKODA表示，隨著生活型態改變，SUV車款逐漸取代傳統房車的市場，ŠKODA自2017年起陸續推出KODIAQ、 KAROQ、KAMIQ三款SUV，銷售傳捷報。

承襲了K開頭 Q結尾的命名原則，讓台灣車主從 KODIAQ 的棕熊開始，自動將 ŠKODA 旗下這三款 SUV 歸類於「熊熊家族」，也因此開啟了ŠKODA Taiwan打造KAROQ黑熊特仕版的契機。

台灣ŠKODA進一歩表示，考慮到台灣黑熊是台灣唯一原生熊類，在自然環境改變以及人為的干擾下，全世界數量不到千隻。ŠKODA全省經銷商聯誼會特地提出「黑熊夢想計畫」，SKODA 經銷商共準備10輛KAROQ黑熊特 仕版，自即日起至 2021年2月28日止，只要提出相關的黑熊守護計畫，經ŠKODA 內部審核通過，即可在這一年內免費使用KAROQ車，詳細內容元月底在 ŠKODA 官網另行公布。

ŠKODA KAROQ 黑熊特仕版限量上市 。記者黃淑惠／攝
ŠKODA KAROQ 黑熊特仕版限量上市 。記者黃淑惠／攝

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