ŠKODA看好國內SUV市場 推KAROQ黑熊特仕版

ŠKODA看好國內SUV市場，導入百萬內唯一歐洲原裝進口中型SUV ŠKODA KAROQ黑熊特仕版限量上市，搶市場SUV銷售大餅；另外，ŠKODA全省經銷商聯誼會同步啟動「黑熊夢想計畫」，相關方案會在1月底公佈。

ŠKODA SUV家族日益壯大，繼KODIAQ在2021年式提昇配備之後， ŠKODA Taiwan 再度端出 KAROQ 黑熊特仕版，讓這個被台灣消費者暱稱為熊熊家族的SUV車系更具競爭力。

KAROQ 黑熊特仕版一舉推出「劍山版」、「雪山版」、「玉山版」三種規格，價格分別為99.9萬元、105.9萬元、119.9萬元，限量300台，看好台灣市場SUV需求，正在爭取增加進口數量。

台灣ŠKODA表示，隨著生活型態改變，SUV車款逐漸取代傳統房車的市場，ŠKODA自2017年起陸續推出KODIAQ、 KAROQ、KAMIQ三款SUV，銷售傳捷報。

承襲了K開頭 Q結尾的命名原則，讓台灣車主從 KODIAQ 的棕熊開始，自動將 ŠKODA 旗下這三款 SUV 歸類於「熊熊家族」，也因此開啟了ŠKODA Taiwan打造KAROQ黑熊特仕版的契機。