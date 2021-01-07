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北市住房率創新低 486先生擬包下福華3000間客房做活動

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
北市飯店住房率創十年新低，486預計包下福華飯店3000間房做活動。 圖/486團購提供
北市飯店住房率創十年新低，486預計包下福華飯店3000間房做活動。 圖/486團購提供

國旅熱潮持續延燒，但多為中、南、東部旅館業者受惠。在缺少國際商旅的支持下，觀光局公布2020年前三季台北市住房率跌至26.22%，創十年新低。一向關心時事的團購企業家486先生今（7）日宣布，預計包下3000間台北福華大飯店客房做活動，希望盡一份心力活絡台北城市觀光。

即日起凡購買486團購站上指定商品，即贈送台北福華大飯店高級客房住宿券(含兩客早餐)，盼能延續前一波高雄漢來飯店贈券活動締造近億元經濟規模。

486先生表示，前一波贈送高雄漢來大飯店住宿券的活動反應熱烈，注意到台北市旅館住房率持續低迷的新聞，覺得應該也為台北的城市觀光盡一份心力。

日前拍攝自製節目「486飯店開箱」時曾入住台北福華大飯店，對其經典的飯店設計、多元美食及服務品質印象深刻，尤其在挑高的美麗中庭享用豐盛的早餐覺得真是人生一大享受。

因此，預計購入3000張住宿券規劃消費者活動，總價值超過3000萬，預計在免費旅宿的利多下，能刺激國人進一步在地消費，再加上交通、飲食、伴手禮等旅行周邊消費，期盼在北市締造近億元經濟規模。

486團購宣布，即日起購買LG無線吸塵器、掃地機、洗衣機、乾衣機、超級大王空氣清淨機、昭和西川羽絨枕頭棉被等指定商品，即可獲贈台北福華大飯店住宿券壹張(含兩客精緻早餐)，市價12,298。趕上年前民眾購買家電及掃除用品旺季，幾乎是買萬送萬的超值優惠，鼓勵消費者把握機會安排一場台北城市輕旅行。

住宿券 觀光

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