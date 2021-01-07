板橋浮洲地上權招標 秀四大亮點

國家住宅及都市更新中心今（7）日舉辦板橋浮洲商業區地上權案招商說明會，住都中心強調，本案有基地方整大面積、住商混合容積獎勵高、權利金可分期、營運後得轉讓契約等四大亮點，再加上浮洲地區都市計畫已經啟動檢討，未來區域發展前景可期。

浮洲商業區基地鄰接浮洲合宜住宅，面積規模高達6,104坪，國家住都中心執行長張溫德表示，隨著雙北市開發逐漸飽和，雙北地區已經很少看到如浮洲商業區一般，產權單一、基地方整且大面積，再加上地上物幾乎清空的地上權案。

張溫德指出，本案預估帶動民間投資金額為78億，其中權利金部分共14億1,500萬元，但是為了減輕投資廠商的資金壓力，更開放以23期分期繳納，大幅降低廠商資金調度壓力；由於是第一種商業區，基礎容積率為300%，但預期可享容積獎勵，最高可達五成。

今日說明會當中，出席廠商多以建設公司為主，未看到具資金優勢的壽險業者參與，張溫德表示，浮洲案非常歡迎跨業合作聯盟投標，對協力廠商雖有開發及興建技術能力的要求，但若能以合作聯盟形式參與，只要各協力廠商當中，具有符合條件者即可，盡量拿掉投資限制，降低各方業者的參與門檻。

住都中心指出，此案最大的商機有二，首先是緊鄰基地的浮洲合宜住宅，約有4,000戶住戶；另一方面，新北市政府已經啟動浮洲地區都市計畫通盤檢討的程序，住都中心預期，在本案地上權存續期間內，有望看到周邊道路開通、建設逐漸繁榮。

住都中心表示，未來得標廠商還有權利，在營運屆滿五年後，將地上權、地上物及契約，全數轉讓給第三人，完成投資任務順利出場，這也是本案的特色之一。