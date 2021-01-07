裕隆搶當電動車「加油站」

迎電動車潮，裕隆集團擴大布局。裕隆著眼於「兵馬未動、糧草先行」，旗下新能源公司、保時捷合作夥伴「裕電能源」昨（6）日宣布，將廣設充電樁，擴大與國內停車場業者合作，明年將布建達5,000樁，拚當全台電動車充能基地。

裕隆集團旗下「裕電能源」總經理高秀枝昨（6）日表示，裕電的「YES！來電」迄去年底，建置的電動車總充電樁數已突破2,100樁，今年底前將達3,000樁，並設定明年達到5,000樁的目標。

專家預期，電動車市場加速，預期明年起電動車數將大增，關鍵在於由國內車廠自行開發的「平價電動車」將有機會問世，其充電需求也將驟增，以充電收費的營利模式將釋放更大商機。裕電能源未來的角色將類似中油加油站。

目前除了裕電能源的重兵部署，其他業者，如華城電機、拓連科技也已相繼加入戰局，唯後兩家業者目前約布下的充電樁約200樁的規模。

裕電與新創公司「久瑞智充科技」及「起而行綠能」共同開發「APS Charging System自動化機械車位充電系統」，主打「停車等於充電」的理念，並與多家停車場業者合作。

去年，台灣電動車在特斯拉Model 3強銷下，累計台灣的電動車數量已有1萬台，再加上賓士、保時捷與奧迪、捷豹（Jaguar）等，以及未來將會有愈來愈多的電動車，吸引多家電動車充電系統業者投入。

高秀枝指出，電動車方興未艾，該公司「裕電能源」重要業務是以出售充電設備為主，隨著電動車潮來臨，將續擴大經營充電平台。