汽機車汰換優惠 可望延續

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北報導

行政院預計在今（7）日院會通過財政部所擬《貨物稅條例》修正草案，除將再延續汽車5萬元、機車4,000元的汰舊換新優惠五年，並且將車齡調整為汽車十年以上，機車則維持四年以上，以活絡中古車交易市場。

行政院院會今天將討論財政部擬具的「貨物稅條例部分條文修正草案」。行政院指出，該草案業經政委龔明鑫等審查修正為「貨物稅條例」第2條、第4條、第12條之5修正草案，待院會通過後，將請核轉立法院審議案。

行政院指出，為鼓勵報廢或出口中古汽、機車並換購新車，以促進相關產業發展及節能減碳，加速淘汰十年以上中古汽車，將報廢或出口之中古汽車出廠年限由六年以上調整為十年以上，並將報廢或出口符合規定之中古汽、機車及換購新車，減徵退還新車貨物稅之適用期間延長五年，至2026年1月7日止。

行政院指出，機車屬一般民眾主要代步工具，為加強鼓勵機車汰舊換新，自2021年1月8日起，刪除報廢或出口中古機車應「登記滿一年」的限制，並放寬報廢或出口中古機車之車籍登記與新購機車之新領牌照登記，不以同一人為限。

由於該草案可能未及於原條例落日日期前三讀通過，財政部也將透過溯及既往規定，讓新通過的修法，可以回溯至2021年1月8日起適用。

在立法院部分，鑑於時程壓力，執政黨團則不排除在臨時會，採逕付二讀處理，以儘速完成修法。

貨物稅 財政部 新車

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