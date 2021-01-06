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捷運烏日站為區域房市增溫「昕昕裏山」熱銷70%成指標

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
磐鈺建設總經理張立杰(右)與建築師張德昌(左)宣布「昕昕裏山」正式公開。記者宋健生/攝影
磐鈺建設總經理張立杰(右)與建築師張德昌(左)宣布「昕昕裏山」正式公開。記者宋健生/攝影

台中捷運綠線烏日站擁有捷運、台鐵雙鐵共構利基，連動使烏日地區房市發燒，市調顯示，隨著捷運推動，近五年來周邊房價漲幅逾三成。最新進場的「磐鈺．昕昕裏山」，預約短短一個月即破突七成，成為市場指標。

基地位於烏日區新興路、三民街口的「昕昕裏山」，步行即可達捷運烏日站及烏日市場，由於周邊公園及國中小學遍佈，又鄰近規劃中的ATT 4 FUN購物中心，以及招商中的高鐵站超級娛樂購物城，生活滿足感躍居烏日之首。

此案基地面積699坪，規劃地上15樓、地下4層建築，總戶數140戶加2戶店面，坪數28至48坪規劃2房、3房及4房格局，每坪單價28萬至33萬元。以2房為例，含車位每戶總價約950萬元，3房含車位約1,200萬至1,300萬元。

「昕昕裏山」今(6)日正式公開，磐鈺建設總經理張立杰表示，此案一推出就吸引近八成烏日在地的換屋族群，還有鄰近的彰化地區首購族，目前簽約數已超過七成，市場反應熱絡。

建築師張德昌指出，磐鈺在每一塊土地上，從大處著眼，至小處著手，總是不停地思索，如何在每一次作品中，都能帶來豐富的生活體驗，為居住者經營長久安居的歡樂，帶來群體的成長，也探究更和諧的社區生活。

張德昌強調，磐鈺一直都是市場中特異的品牌，他們經營的方針從來不屈就市場的流行性，舉凡價格的特惠手法或建材議題的炒作，而是回應建築及空間的本質，形塑每一次作品想要打造的生活風格。

張立杰說，磐鈺最初看見這塊土地的美，是因為它近山林、依河岸，地處於低矮的建築群中，未來生活都能擁有遼闊的棟距，享受充裕的光線，欣賞四季的自然景緻。

將來住戶在閒散時可至環河道漫步，週末時前往山林步道踏青，交通要道與公共建設比鄰而居，步行片刻即達烏日捷運站及烏日市場，周邊公園及學區完善。

較特別的是，「昕昕裏山」以自然、質樸、和諧、真摯來定義未來的家。

建築造型採取抿石子、清水模、現代紅磚、金屬等質樸的基調，細膩的線條勾勒形塑表情，透過錯層陽台表現音符般的律動，搭配各種模矩混凝土色飾板，平衡建築立面量體，讓整體達到一種和諧的狀態。

未來的社區生活，團隊也策劃了「書食漫漫生活散策」，營造共融式的公設規劃，以飲食與閱讀為主題，串連所有空間進行總體生活營造，也就是說在住戶入住社區時，透過此計畫，便能開始投入特有的社區生活體驗。

「磐鈺．昕昕裏山」簽約數已超過七成，市場反應熱絡。記者宋健生/攝影
「磐鈺．昕昕裏山」簽約數已超過七成，市場反應熱絡。記者宋健生/攝影

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