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85度C搶攻春節送禮商機 預購指定款年節禮盒享85折

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
搶攻春節送禮商機，85度C今年推出九款禮盒迎戰，預購指定款可享85折。記者宋健生/攝影
搶攻春節送禮商機，85度C今年推出九款禮盒迎戰，預購指定款可享85折。記者宋健生/攝影

春節倒數引爆消費熱潮戰火，85度C今年推出9款精緻禮盒，包括網路票選高人氣的杏仁瓦片、可愛Kitty造型雪米餅禮盒等，1月10日起全台門市預購，其中6款指定年節禮盒享85折，銷售目標預計6.7萬盒、1,600萬元，力拚去年持平。

85度C推出9款年節禮盒，包括內容多樣的「牛年旺來」、「牛來運轉」、「奶油與蘭姆」、「肉絲酥禮盒」，造型可愛的「KT雪米餅禮盒」，網路人氣點心「愛餡捲心酥」、暢銷「鳳梨酥」、「牛軋糖」，優惠價格從150元至499元不等。

1月10日起到2月26日至85度C全台門市，預購6款指定年節禮盒即享85折，任選2盒指定款或全店消費滿500元再送紀念撲克牌1副，亦或全店消費不限金額，加19元購買撲克牌1副，限量3萬副送完為止。

85度C今年首推「牛年旺來」，宛若置身在甜點國度，集結內餡紮實的鳳梨酥、法國小點心原味卡雷多、濃郁唰嘴的愛餡捲心酥，及萬年不敗的杏仁瓦片、花生夾心餅，五款點心絕妙搭配，迎接牛年旺旺來。

「牛來運轉」強調細膩手法打造甜蜜的好味道，酥鬆的餅乾灑上杏仁片，夾覆著奶油、葡萄的蘭姆甜心，口感酥脆的原味卡雷多，再搭上擁有高評價的愛餡捲心酥、杏仁瓦片和鳳梨酥，與消費者一同過好年。

「肉絲酥禮盒」遵循古法製作，低溫烘烤而成，香氣十足，外表看起來像豬肉絲，但一口咬下去酥酥脆脆讓人回味無窮。

「奶油與蘭姆」清新典雅的日式包裝禮盒，經典的法國傳統點心原味卡雷多，濃濃的奶油香氣搭配適度海鹽，絕妙口感吃來不甜不膩；酥鬆的餅乾灑上杏仁片夾覆著奶油、葡萄的蘭姆甜心，甜甜入口，濃郁奶香在舌尖上久久環繞。

另外，繼去年推出年節麻將蛋糕「嚦咕嚦咕發大財」熱賣後，今年2月4日加推一款年節蛋糕「好運同花順」，用巧克力飾片製成的同花順AKQJ10直立蛋糕上，一旁還有金幣擺飾，全台門市限量3,400顆。

除了精美禮盒和蛋糕，85度C今年也邀請粉紅教主Hello Kitty和My Melody助陣，推出消費滿額加價購活動，1月21日起全台門市消費滿150元加價購（1個）：+289元公仔陶瓷杯、+399元多功能置物盒、+429元摺疊收納箱凳。

85度C

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