生活市集搶年節檔商機 聯手20大品牌成立品牌旗艦館

生活市集推動品牌升級計畫，以多元優惠、點數經濟及「物有所值」優質商品力，全力實現「只為給你好生活」品牌承諾。去年第4季首次推出「品牌旗艦館」，陸續帶動人氣知名品牌、商家流量成長幅度達2.5倍，更挹注多波業績增長。

看好品牌力帶來的商機，迎接農曆年節大檔，生活市集今（6）日宣布攜手20大品牌開設「品牌旗艦館」，包含五月花、3M、日本IRIS、LG、妙管家、舒潔、富及第等，天天推出優質品牌夯品下殺優惠，在特定品牌旗艦館下單消費，再送限量抗菌洗手露、滿額登記贈「7-ELEVEN超商電子券」500元等好禮，期許在新的一年佈局全新品牌策略、鞏固電商市場競爭力，也為即將到來的年貨大檔全力衝刺。

生活市集去年底新成立「品牌客戶部」團隊，操刀主導系列「品牌旗艦館」，期望提高人氣品牌產品占比，持續提升平台商品力，與品牌夥伴有深度合作的機會，集中流量並刺激業績增長。根據生活市集經由千份問卷及4場質化座談會，發現「價格」與「安心感」為在電商購物時的兩大決策要素，而消費者對於有口碑、知名且有正向聲量的品牌商品普遍抱持正面評價，生活市集此次聯手五月花、3M、日本IRIS、LG、妙管家、卜蜂、舒潔、好神拖、富及第、法國特福等20大人氣一線品牌，除了希望於農曆新年大檔提供消費者更多優質品牌品的選擇外，也同時享受多重超值好康。