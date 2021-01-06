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長聖獲衛福部通過六家醫院細胞委託製造 市佔率第一

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

長聖（6712）在12月底以樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞（DC-CIK）同時獲衛福部通過這六家醫院包含奇美醫療財團法人奇美醫院、光田醫療社團法人光田綜合醫院、臺南市立安南醫院、中國醫藥大學北港附設醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院與亞洲大學附屬醫院等，截至目前，衛福部核定52件免疫癌症治療案件中，長聖占有23件 （占所有核定項目44%），市佔率第一，顯現長聖在細胞療法領域深耕結果以及管理團隊的高執行力。而DC-CIK全台僅長聖獲衛福部通過，目前用於第四期實體癌如肝癌、大腸直腸癌、乳癌與肺癌的治療。

長聖在細胞委託製造（特管辦法）裡夾持著四大競爭優勢，（1）核准項目最多，為國內同時具有多元性細胞產品的生技公司如樹突細胞疫苗（DC）、樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞（DC-CIK）、細胞因子誘導殺手細胞（CIK）與骨髓間質幹細胞（BMSC）。（2）核准件數最多：衛福部核定52件免疫癌症治療中，長聖占有23件（占所有核定項目的44%）。（3）合作醫院最多：與19家醫院簽訂MoU與委託製造合約，開始收治病患達9家醫院。（4）收案人數最多：已收治148位病患，細胞產品委託製造業務穩定成長，長聖於癌症免疫療法領域領先同業。

衛福部在去年(2020)12/29日公布107年癌症登記報告，新發癌症人數為11萬6,131人，較106年增加4,447人，也代表目前傳統癌症治療無法滿足癌症病患。而目前特管辦法的細胞治療已有正面臨床數據，中國附醫鄭隆賓執行長表示接受DC-CIK有14人完成治療，平均腫瘤控制率可達78.6%，包括1人腫瘤明顯消失，3位獲得腫瘤縮小，7位沒有惡化。而10位病人完成DC治療，接受DC治療可達70％腫瘤控制率，包括腫瘤明顯消失1位、2位腫瘤縮小與4位沒有惡化。107年9月政府開放六項特管辦法的細胞治療技術後，可提供癌症患者多一些治療選擇，對於現有療法效果不彰的癌症病人來說，細胞療法帶來了一線希望。

癌症 腫瘤

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