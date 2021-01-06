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鄰居接連賠售 國泰天母這戶轉手卻一直賺

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

據近期實價登錄資料，位於台北市士林區的知名豪宅國泰天母」在去年11月12樓戶交易，成交總價2億1,588萬元，成交單價每坪125.4萬元，賣方轉手小增388萬元，特別的是該戶轉手兩次，前次轉售小增236萬元，為該社區首見轉手兩次都增值。

大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡表示，國泰天母最高成交單價138.8萬元，本次揭露之12樓戶面中山北路，高樓層、景觀佳，連續兩次轉手都增值，不過增值幅度不高，成交單價尚在行情內，但相對同年7樓及17樓的賠售，能有這樣的價格表現實屬不易。

國泰天母在實價上資料共有9戶、10筆轉售資料，其中只有4筆轉售增值，然而增值的金額都不足700萬元，另外6筆為賠售，且4筆降價金額超過千萬元，其中一筆賠售高達3,188萬元，足以在台北市買一戶二房住宅。

郎美囡分析，豪宅因為單價、總價高，且多年來都是政府房市管制的重點目標，故成交價格除了受到面向、樓層高低的影響外，也容易因市場氛圍、賣方財務規劃而拉大議價空間，尤其區域缺乏利多話題、建設支撐，價格的升跌幅度也較大。

國泰 豪宅

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