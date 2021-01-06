momo去年熱銷王 洗衣膠囊連2年上榜、MUJI小白鞋破萬雙

富邦媒（8454）旗下momo購物網今（6）日公布2020「十大風雲商品」，懶人洗衣幫手「Ariel洗衣膠囊」連續2年上榜，狂銷近1,270萬顆，去年爆紅榜商品「MUJI小白鞋」買氣延燒銷售破萬雙，榜上常勝軍衛生紙今年以「五月花」為首，熱銷達440萬包。

momo購物網表示，隨著消費行為轉變，消費者以往多選擇鄰櫃購買的專櫃保養品，今年在網購市場熬出頭，momo專櫃精華液更繳出銷售年增翻倍成長佳績，其中「蘭蔻小黑瓶」於品牌日單日狂銷2,000瓶，「雅詩蘭黛小棕瓶」也在雙11檔期中銷售破萬瓶。另外，3C家電商品以一線品牌最受青睞，全球最有價值品牌Apple進階款真無線耳機「airPods Pro」，導入主動降造功能大幅提升使用體驗，買氣自上市持續延燒至2020年。dyson以吸塵器享譽全球，搭載新一代數位馬達的「V11 Absolute 手持無線吸塵器」吸力再提升，於雙11檔期熱銷約2,500台。

潮流經典同樣是影響上榜關鍵。momo購物網表示，2016年首發的adidas Z.N.E.系列服飾兼具運動機能與潮流風格，吸引全球球星、藝人紛紛穿上，時尚運動風潮未減，同系列「Z.N.E.連帽外套」展現高人氣。小白鞋風潮也未間斷，被譽為CP值最高的「MUJI小白鞋（撥水加工有機棉舒適休閒鞋）」為消費首選。

十大風雲商品少不了主婦界口碑商品，像是「Ariel洗衣膠囊」，抗菌、抗臭、去漬一顆搞定。還有「五月花衛生紙」不含螢光劑、不染色深受消費者信賴。全民預防保健意識抬頭也帶動保健食品買氣提升，植物性滋補指標商品「桂格養氣人蔘滋補液禮盒」品牌日單日熱銷1,800件。「雀巢咖啡金牌微研磨咖啡」其微研磨技術讓口感貼近現沖研磨，雙11檔期熱銷20,000袋。

展望2021年，momo購物網表示，受疫情牽絆，預防保健商機走向「提升免疫力」，具免疫健字號產品受矚目，口罩則由防護需求衍化為時尚配件。而臉部肌膚「口罩保養法」持續興盛，關注進階保養以達肌膚深層保濕、增進屏障，預期專櫃精華、乳霜等消費有望再提升。居家用餐風氣盛行不墜，將持續豐富站上食品多元性。

另外，科技進步加速「IoT（物聯網）產品世代」來襲，家電逐步走向資訊化及網路化趨勢，將為現代人生活帶來更多便利。而精品潮流方面，2021持續延燒大配小的「子母包」時尚，熱度不減的還有迷你款經典包、大型托特包等。