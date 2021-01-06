因應3C藍害疫情襲捲 清大、台大、曙光教你超前部署

3C產品充斥，加重「藍害疫情」，清大OLED照明團隊周卓煇教授，今（6） 日偕同曙光女中校長姚麗英與專題研究師生，以及台大醫院新竹分院眼科主任葉伯廷，召開記者會呼籲：「睡前千萬不要再曝照3C等富含藍光的夜光，尤其是手機和電腦。」

周卓煇強調：「入夜開燈看手機，只會『雪上加霜』；這會加重視網膜炎之外，更會妨礙抗癌荷爾蒙—褪黑激素的分泌。」

針對萬一不得已，入夜仍非使用手機不可的人，周卓煇教授與葉伯廷醫師共同提出三個建議，那就是：「全面調暗」、「有效去藍」、「減少使用」。

周卓煇說明，在暗夜或暗黑環境下看手機，應該將手機螢幕光線調得更暗，好讓「暗視覺」啟動，以形成手機與環境的「暗視覺平衡」；如果相反，沒將手機關暗，而是開啓了室內、車內燈光，雖可造成「亮視覺平衡」，卻會再一次開啟了「亮視覺」，除了加重視網膜的負擔，還會傷害褪黑激素的分泌。

葉伯廷指出，在暗室或入夜之後，調降手機亮度，可以有效減少進入眼睛的總體光線，也自然可以減少眼睛內的光化學反應，降低氧化性壓力，減少氧化性廢棄物的產生。

在暗室中觀看手機對眼睛及身體的傷害

入夜滑手機，是現代多數人的習慣；我們常常聽到有人說：在黑暗中使用手機，對眼睛傷害大！？我們很好奇的是，事實真的如此嗎？

由曙光女中方忠暄、王芊云、莊智琇，與清大研究生李薰、鄭仲凱、林昱宏，合作研究發現，「相對於開燈，關燈看手機對眼睛與生理反而比較安全」，並且，關燈並不會影響視覺清晰度。

舉例來說，當手機亮度調整在25%，且使用距離為20公分時，關燈比開燈對眼睛安全5倍，對生理安全3倍。具體來說，關燈時，可觀看時間為450分鐘；但若開燈，則降至85分鐘；關燈對生理的傷害若為16%，則開燈會是54%。因此，研究團隊建議，在暗黑中，若要使用手機，應該是調低手機亮度，而不是開燈，會對眼睛與生理比較安全。

手機濾藍光APP對閱讀安全度與人體健康的影響

現有手機的濾藍光APP是否有用？周卓煇教授實驗團隊與曙光女中攜手共同研究，並得出了解答。

曙光女中學生黃智瑩、黃筠倪與清大研究生陳晧仁、許景智共同研究發現，現有的濾藍光APP皆具有保護眼睛與身體的效果；這些APP，大多是透過降低螢幕整體亮度，或是將藍、紫光轉換成橘、黃色的好光，來達到保護眼睛與身體的目的。

曙光女中黃智瑩、黃筠倪，以下載量最多的四款濾藍光APP進行測試；結果發現，從可安全閱讀時間而言，A 牌APP效果最好，可由光譜中的藍光強度明顯降低證實；其可允許閱讀時間，原本若為3.5個小時，啟動APP後，則增至6.5個小時。

若從人體健康的角度來看，L牌APP 的效果最好，只是，它是透過減少螢幕亮度來達到護眼效果，這也會導致觀看清晰度下降；相對的，將藍光濾轉成好光的A牌，則沒有這個缺點；因此，他們建議，民眾最好使用藍光能有效濾轉的濾藍光APP。

手機基本設定調整對螢幕觀看安全度的影響

由曙光女中蘇恩樂、陳沛縈和謝旻其，與清大研究生陳品任、林勁廷，共同研究發現，若要增加手機觀看時間，則以調降螢幕亮度的效果最佳，選用暗黑模式次之，濾藍光模式效果最弱。

若是將手機調降到可清楚觀看之最低照度時，可提升觀看時間20~48%，選用暗黑模式則可提升14~30%，選用濾藍光模式則為2~12%。結果顯示，調整手機基本設定確實能夠提升安全觀看時間，但其護眼的效果有限。

檯燈光色及課本字體大小對閱讀清晰度及安全度的影響

現代學生，每天的閱讀時間，可以長達十多小時；究竟該使用哪種檯燈，才能減少眼睛的傷害及身體的負擔呢？

曙光女中林芷萁、謝榴芳和周佾萱，與清大研究生黃家偉、陳景修、謝亞臻共同研究發現，從小學到大學，課本的字體，越來越小，閱讀所需要的亮度，也越來越高；除了近視可能加深之外，視網膜相關的傷害，也可能加大。

研究團隊發現，台燈的光色，不會影響閱讀的清晰度，但是，卻會大大影響可安全閱讀的時間。在使用清大專利的藍害量化光譜儀量測之後得知，相對於白光，燭光台燈能夠延長高達9倍的閱讀時間，也就是說，燭色光比白色光護眼9倍。

再透過周卓煇教授專利的「褪黑激素抑制作用光譜」計算，相較於白光，燭光OLED保護人體褪黑激素分泌的效用，可以多達4倍。