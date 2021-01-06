勤凱去年營收12.14億元創歷史新高 董座樂觀看今年營運

導電漿料大廠勤凱（4760）今（6）日公告2020年12月營收為1.24億元，年增69.47%，已連續4個月創下單月歷史新高，合計2020全年營收為12.14億元，年增105.97%，同樣創下歷史新高紀錄；展望今年，董事長曾聰乙表示，勤凱與國內被動元件大廠有緊密的合作關係，更打入韓國客戶，對2021年的展望抱持樂觀看法。

曾聰乙指出，去年勤凱跨入新成長階段的起始，單月營收突破億元大關，除了被動元件客戶訂單成長以及新產品與新客戶的加入，太陽能背銀導電漿量產，兩大主力產品出貨成長，推動公司業績大幅成長。

曾聰乙進一步說明，以往公司出貨主力多為電容及電感導電漿，受惠於MLCC、Molding Choke等被動元件需求大增，帶動相關的導電漿料出貨，而下一代主流5G手機的被動元件使用數量比4G手機大幅成長25-40％，在各大手機品牌陸續推出5G手機上市後，預料將迎來近年全球最大換機潮，相關被動元件的成長可期。

此外，公司的電阻導電漿在去年出貨量也明顯拉高，預期今年的出貨量成長幅度會大幅超越去年，電阻導電漿料的營收占比也會再拉高。

至於在太陽能背銀導電漿料部分，勤凱的產品已獲多數台灣太陽能電池廠使用，並為客戶的主要供應商，綠能產業為全球未來趨勢，曾聰乙也樂觀看待太陽能的成長態勢；太陽能背銀導電漿為電池模組的關鍵材料，公司產品獲得客戶好評，站穩台灣市場之後，積極開發東南亞市場，預期今年還會再增加新客戶，出貨持續放量，繼續為今年公司的業績成長做出貢獻。

曾聰乙強調，勤凱的技術及研發能力已可與日美廠商相抗衡，公司深耕兩岸市場並占有市場地位後，也持續開發海外市場，去年成功進軍韓國市場，第4季開始少量出貨，今年該韓國客戶有機會全數向勤凱採購；除韓國市場外，勤凱也已送樣給日本大廠測試，目前產品數據符合客戶要求，期待未來能進一步拓展企業營運版圖及海外商機。