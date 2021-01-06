桃竹備援管線拚1月完工 緩解竹科園區旱情

全台旱情不斷，支應新竹科學園區的新竹寶山、寶二水庫蓄水量僅三成，永和山水庫蓄水僅剩約25%。對此，台水公司加緊桃竹備援管線工程，力拚在1月底完工，由桃園支援新竹最大每日20萬噸水。

台水表示，桃竹備援管線工程計畫於2019年10月陸續進場施工，管線長度達26.26公里，工程經費約為27.8億元，由前瞻基礎建設計畫項下支出。

桃竹備援管線工程原訂今年3月完工，但由於水情吃緊，台水公司全力趕辦，目前管線埋設完成率約九成八，預計這個月底就可以完工。

該工程完成後，配合已完成之板二計畫及板新大漢溪水源南調計畫，透過北水南調，桃園可支援新竹地區最大每日20萬立方公尺，確保新竹地區民生及工業用水的穩定供水。

台水表示，該工程障礙很多，包括工作井挖深達12至14公尺，也遇到不同地質變化及地下水，導致推進機頭偏離，或遇障礙物，而無法前進，須開設搶救井並調整工法克服。台水公司胡董事長南澤也每周親往工地督導，所幸在地方政府、台水公司及施工人員努力下，不畏困境，肩負使命向前邁進。