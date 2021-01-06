葡萄王生技12月合併營收創歷史新高!

圖／葡萄王生技 提供

葡萄王生技109年12月營收10.5億元，創下歷史新高，月增8.66%、年增5.65%。在經歷2020年全球新冠疫情肆虐下，集團整體營收在自有品牌穩健成長與子公司葡眾歲未年終業績衝刺下，於備受挑戰的環境中交出亮眼成績單。

子公司葡眾12 月單月營收9.22億元創下歷史最高，月增14%，年增8.23%。回顧上半年度，受疫情影響停止公眾集會課程訓練影響營收，但隨著Q3開始陸續恢復疫情前各項活動，Q4產業旺季會員衝聘及年終各項產品促銷，搭配新品Hi Kiss平衡洗面乳上市，跨年限量買大送小組合優惠活動，成功創下12月25日單日葡眾傳銷業績新高，推升12月營收超越去年巔峰。2021年葡眾將持續發表多項新品，不斷創新精進再攀下個巔峰。

台灣葡萄王12月營收月增5.24%、年增23.99%，累計全年營業額達6.6億元，較去年同期增加24.3%，除了創下近20年新高，也是集團中唯一未受疫情影響，每月皆為正成長事業體。主力成長來源－自有品牌網路商城「購健康」，長期經營累積愛用會員全年成長率達17%，加上受疫情帶來「宅經濟」網購商機，帶動整體業績表現。海外代工部份去年下半年度開始新增銷往歐洲、印度訂單，12月單月月增106%，年增更達3位數成長，累計1~12月年成長38.6%。目前多項專利素材如：蟬花、猴頭菇客戶詢問度高，可望再為營收注入新動能。

上海葡萄王2020年營收表現，雖在整體中國經濟環境仍未完全恢復下受影響，不過人民幣營收已由Q1衰退近5成，收窄到Q4的1成。目前整體訂單能見度良好，部份劑型農曆年前趨近滿產，成長動能預期於90日內發酵。

展望2021年，集團二大事業體台灣葡萄王、葡眾皆陸續推出多款新品；台灣葡萄王除了維持目前各項熱銷商品成長動能外，新年度將正式走入ODM、OEM代工元年，再加上新夥伴統一企業挹注，透過其擅長在FMCG品類長期經營經驗，加速葡萄王將保健食品休閒化的新願景，將休閒健康食品導入大眾消費市場，後市樂觀可期。