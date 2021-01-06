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紓解竹科產業缺水危機 台水提前完成桃竹備援管線工程

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
為改善新竹地區及竹科園區等民生與產業的供水穩定，台水提前完成桃竹備援管線工程。 圖／台水公司提供
為改善新竹地區及竹科園區等民生與產業的供水穩定，台水提前完成桃竹備援管線工程。 圖／台水公司提供

為改善新竹地區及竹科園區等民生與產業的供水穩定，並推動區域水源共同調度聯合運用，台水公司趕辦桃竹備援管線工程計畫，預計提前至110年1月底完成通水目標，以紓解新竹地區的缺水危機。

台水公司指出，該計畫工程於108年10月陸續進場施工，管線總長度26.26公里，工程經費約為27.8億元，由前瞻基礎建設計畫項下支出。原訂110年3月管線陸續完成，但因水情嚴峻，台水公司為穩定供水，全力趕辦，截至110年1月4日，管線埋設已完成25.88公里，管線完成率為98.55%。

台水公司表示，此次工程施工期間，遭遇既有管線障礙繁多，推進管共22段，長達2.85公里，工作井挖深達12~14公尺，遭遇不同地質變化(巨石及黏土層)及地下水，困難度高，另常因遇軟硬不同土質，使得推進機頭偏離，或遇障礙物，而無法前進，台水公司除積極研議開設搶救井並適時調整工法克服各種困難外，更商請廠商加派工班，在沿線幹道上約40個環境惡劣的工區連續趕工。

台水公司進一步指出，本計畫工程完成後，配合已完成的板二計畫及板新大漢溪水源南調計畫，透過北水南調，桃園支援新竹地區最大每日20萬立方公尺，如此新竹地區將進入另一個更安全、穩定的供水環境。

台水 前瞻基礎建設

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