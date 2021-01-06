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翁朝棟：鋼鐵產業轉型 要馬上去做

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄報導

新年度中鋼邁向建廠50年，董事長翁朝棟說，集團朝精緻鋼廠、綠能產業、節能減排三大核心目標邁進，並呼籲鋼鐵同業針對轉型升級議題，「不要再考慮了，馬上著手去做」。

翁朝棟指出，最近鐵礦價格略有向下修正，但「不管怎麼跌，都還是在高檔」，鐵礦與廢鋼價格居高不下，建議鋼鐵同業要特別注意，高原物料時代到來，獲利可能會被高成本侵蝕，如果要降低成本、增加獲利，一定要加速轉型腳步，「不要再思考如何轉型了，要馬上去做」。

翁朝棟表示，今年是中鋼邁向50年，也是為下個50年奠基的關鍵年，中鋼一定要朝高值化精緻鋼廠發展，同時積極發展綠能產業，第三是節能減排符合國際碳中和需求，三大核心目標同步落實。

翁朝棟說，中鋼不能自己向前走，還要跟中下游客戶一起提升競爭力，大家共同搭上產業升級的列車，上下游同步創造國際競爭力，為台灣拚經濟做出重大貢獻。

上市鋼廠主管分析，中鋼研發精緻鋼材成功的關鍵，就是要同步拉抬下游用戶朝精緻化發展，讓精緻鋼材量產後，逐步獲下游廣泛採用，鋼鐵產業質與量同步提升，獲利水位具財務效益，才是長治久安之計。

中鋼 鋼鐵 綠能

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