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汽車零件業者盼速立法 保障台廠

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導

歐洲多國以保護消費者權益為主要考量，對汽車零組件副廠零件維修免責，此風潮吹到全球汽車業重鎮的德國，未來汽車原廠要主張專利、控告台灣零組件廠商侵犯專利已無法在德國提告，卻可到台灣告台廠。

業界擔心，台灣沒有維修免責的法令保護台灣汽車零組件廠和消費者，但台廠將受到汽車原廠掣肘，希望政府加速推動維修免責條款的相關法令。

業者指出，外國原廠來台申請設計專利，而台灣卻沒有維修免責相關條款。零件廠外銷歐洲與美國沒有侵權的疑慮，但是國際大廠卻可以來台灣提起專利訴訟，台灣的汽車零組件廠處於弱勢。

業者表示，2019年上半年各國汽車原廠在台灣申請設計專利總計達2,299件，較往年同期成長三成，日本、美國、法國、中國大陸皆成長，以日本704件最多，法國215件，年增四倍。如果台灣不積極推動相關法令，業者生存將愈來愈困難。

汽車零組件 日本

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