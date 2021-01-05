搭上特斯拉、Apple Car順風車 元大電動車N爆量收最高

元大證券發行的元大電動車N（020022）搭上特斯拉（Tesla）強漲、Apple Car有譜等多頭順風車，掛牌上市後交易熱絡，今（5）日爆1.7萬張掛牌後天量，收在5.26元新高，短短20個交易日累計漲幅達5.2%。

元大證券分析，全球正在加速「新四化」進程，即電動化、智能化、網聯化、共享化，其中，電動化是基礎， 預期今年全球新能源乘用車銷量將達480萬輛，年增率達66%，開啟全球化浪潮，再加上減碳與綠色產業復甦推波助瀾，造成電動車全球銷量大爆發。

此外，特斯拉股價1年內上漲6倍，並在去年12月21日正式納入標普指數成分股，市值名列第六大，取得車用領域60多項專利的Apple也計畫2024年推出Apple Car，中國大陸造車新勢力亦崛起，阿里、華為攜手車企入局，隨各國爭相宣示投入，讓台灣電動車供應鏈角色愈形重要。

元大證券指出，元大電動車N連結標的為臺灣指數公司與財團法人車輛研究測試中心合作編制的特選臺灣電動車代表報酬指數，篩選台股中電動車產業供應商，精選符合流動性與市值篩選的個股作為成分股，每年審核兩次，即時掌握電動車產業的最新動態。

特選臺灣電動車代表報酬指數的18檔成分股，除東陽（1319）、和大（1536）、台達電（2308）、佳世達（2352）、致茂（2360）、緯創（3231）、威剛（3260）、TPK-KY（3673）、台半（5425）、新普（6121）外，還有去年12月16日新增的東元（1504）、正新（2105）、裕隆（2201）、正崴（2392）、亞光（3019）、群創（3481）、同致（3552）、胡連（6279），投資人可透過買進元大電動車N，來追蹤電動車主題趨勢產業。

元大證券表示，元大電動車N專注投資台灣電動車產業的核心，無須費心逐一挑選股票，就能反映上述一籃子成分股票漲跌，除投資手續費用外，幾乎沒有追蹤誤差，交易也非常方便，只要原有證券帳戶，加簽一份風險預告書，就可以買賣，交易稅僅千分之一。

每年指數成分股配息自動滾入指數再投資，投資績效清楚呈現，可完全享有息值的效果，但沒有股利所得稅的問題。