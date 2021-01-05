寶島科攜手京都知名文創品牌SOU‧SOU 整體量產增加30%

SOU·SOU與寶島眼鏡雙品牌再次攜手合作，寶島科（5312）總經理蔡宜珊在今（5）日表示，為了持續創新品牌形象、驅動數位轉型，寶島眼鏡致力於導入智慧科技，更透過獨家聯名、個人化訂製及開發AR試戴服務等，在消費者心中樹立全新定位。

蔡宜珊指出，去年與SOU·SOU聯名商品獲得消費市場廣大迴響與好評，許多款式於推出後一個月內即熱銷一空；今年雙品牌再次攜手合作，整體量產增加30%，預計結合線上AR試戴同步販售能夠再創銷售佳績。

蔡宜珊指出，在此波疫情下，因著長年推動數位轉型，部份門市不僅未受影響、業績反而逆勢成長，今年寶島眼鏡更將宣傳重心轉移至網路，邀請創作才女鄧福如擔綱此次雙品牌聯名代言人，並替廣告量身打造主題曲「一首聽了會點頭的歌」，期望藉由輕快可愛又洗腦的旋律搭配簡單好記的歌詞，幫助消費者對產品留下深刻印象，即便無法出國仍能感受到來自京都的文藝氣息。

創立40年的龍頭品牌「寶島眼鏡」致力於開發多元商品及創新求變，近年來不斷與各大知名品牌聯名合作，如獨家授權迪士尼、LINE FRIENDS系列鏡框並引進韓系K-Design潮框等，屢創銷售佳績，而精心設計的配件組更引起消費者收藏熱潮，讓消費者感受到品牌多元樣貌及積極轉型的決心。

去年(2020)寶島眼鏡首次與京都知名文創品牌SOU‧SOU合作，首創將平面紋樣以精細工藝製作手法呈現於鏡架上，獲得消費市場廣大迴響，創下推出一個月內多款完銷的亮眼成績及台灣品牌與SOU‧SOU聯名首度在日本官網販售的記錄。今年寶島眼鏡再次受邀與SOU‧SOU合作，由SOU‧SOU嚴選15種紋樣打造上百款聯名鏡框。

寶島眼鏡表示，多年來持續推動數位轉型，在此波疫情下提供給消費者最安心的消費體驗，除完善的線上AR試戴及配送服務外，藉由線上預約門市配鏡確保到店時低人群聚集，更提供多樣化的行動支付讓消費者付款零接觸更安心。做好對疫情完全準備，寶島眼鏡無懼疫情，預計再創銷售佳績，成功坐穩龍頭寶座。