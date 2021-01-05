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中華精測砸5.59億元擴廠 預計2024年峻工啟用

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

測試介面大廠中華精測（6510）今（5）日召開第六屆董事會第四次會議（臨時），經該次董事會決議，因應未來半導體探針卡及智慧製造新事業之營運發展需求，擬以自有資金5.59億元購置土地，正式啟動三廠擴建計畫，預計中華精測全新第三座製造廠將於2024年，峻工啟用。

中華精測表示，第一座製造廠的生產面積使用率達100%之後，全新營運研發總部於2019年正式落成啟用，這座樓高10層樓的第二座製造廠，其生產面積使用率將於今年超過70%，至2023年達到滿載水位 。

中華精測著眼於未來半導體探針卡、智慧製造新事業的產能擴充需求，今日董事會決議購置位於營運研發總部正對面，緊臨一廠的土地，作為第三座製造廠的預建地，該土地面積約2,543坪（8,407平方公尺），擬規劃建置生產面積約5,250坪的三廠，加計一廠及總部的可生產面積將超過2萬坪，成為桃園半導體產業鏈的新地標。

中華精測為全球半導體測試介面唯一「All In House」之服務供應商，其全製程之研究開發、生產製作，皆建置於桃園市平鎮工業區內。

中華精測指出，會三度選擇此地作為生產基地，主要是因為桃園亞洲矽谷計畫，引領多家半導體廠商，皆選擇這一地帶，作為封裝測試之研發製造重鎮，讓這裡已悄然成為半導體封測聚落，亦有助於人才匯集，因此選在這裡紮根，將有助於公司未來發展。

中華精測 半導體

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