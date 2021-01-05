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貿聯去年12月營收19.97億元 月減6.41%

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

貿聯-KY（3665）今（5）日公布2020年12月營收為19.97億元，月減6.41%，但年增7.62%，2020年全年營收為225.80億元，年減2.33%，由於受到元件缺料的影響，恐影響2021第1季資訊產品出貨時程，須持續關注市場供需變化。

貿聯表示，2020年12月營收受歐美假期影響略為回落。電器、車用、半導體設備等線束出貨減少，而資訊科技產品、 醫療線束約略持平。

2020年12月各產品線的概況如下：

資訊科技：整體出貨較上個月持平。 電器用線束：出貨因歐美假期而略減。 車用線束：出貨因歐美假期而略減。 醫療線束：表現持平。 工業用線束：出貨因船運吃緊而略減。

展望2021年第1季，貿聯表示，近期元件缺料，預計影響資訊科技產品第1季出貨時程，需持續關注市場供需變化。

貿聯是特斯拉主力供應商，法人估計，特斯拉占貿聯車用營收約50%至55%， 2021年特斯拉上海廠產能可望倍增，另外，2021年下半年預計開出柏林廠產能，同時，2021年7月德州廠也將進入投產，因此，市場目前預估，特斯拉2021年電動車銷售量增幅40%至50%，看好貿聯電動車2021年營收可望成長。

貿聯 營收 特斯拉

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