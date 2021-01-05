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迎2021新竹燈會 飯店餐飲業績成長二成

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 即時報導
暐順麗緻文旅春節期間訂房率，除夕已達七成，初一至初二高達九成。圖／業者提供
暐順麗緻文旅春節期間訂房率，除夕已達七成，初一至初二高達九成。圖／業者提供

為降低新冠肺炎疫情對觀光飯店產業的衝擊，政府推出「春節疏運孝親專案」，再加上新竹市即將舉辦「2021新竹燈會」，推升國旅人潮往新竹聚集。暐順麗緻文旅今年春節期間及二二八連假，整體住房率與餐飲訂席狀況，已較去年成長近兩成，一掃疫情的干擾。

觀光局今年於2021年2月8日至2月13日推出「春節疏運孝親專案」，鼓勵55歲以上民眾前往北北基與桃竹縣市旅遊，每晚享1,500元優惠折抵。加上2021台灣燈會在新竹盛大舉辦，連帶助長新竹觀光飯店在春節期間及二二八連假的住房率與餐飲訂席。

新竹市由於外來人口居多，往年春節期間，許多遊子皆返鄉至中南部過年，觀光局推出的孝親專案，反向規畫讓子女接父母來北部過年，成功讓人潮留在新竹。

暐順麗緻文旅駐店總監王冠傑表示，去年春節整體住房率約六成左右，今年春節除夕當晚住房率已達七成，初一與初二住房率更高達九成。高住房率也帶動春節圍爐用餐人潮，目前餐廳整體訂位狀況十分踴躍，國旅與餐飲市場成長幅度較往年更大，整體業績比去年同期大幅成長近兩成。

其中，聖香樓中餐廳除了保有經典十人圍爐饗宴外，也以更優惠的價格推出豐盛六人圍爐饗宴，以小家庭客群詢問度最高，除夕當晚餐期已全數訂滿，初一至初二訂位狀況均已達六成。另外現今圍爐也不再受限於傳統桌宴形式，凡爾賽西餐廳推出自助式料理吃到飽，也深受年輕族群的青睞，除了不受人數限制外，也提供更多品項的餐點選擇，除夕當晚餐期訂位狀況已達九成，初一至初二訂位狀況均已達七成，成功瞄準年輕小家庭商機。

暐順麗緻文旅於2021年02月11日至02月15日期間，推出春節住房專案，除夕夜入住標準雙人房一晚，含早餐二客只要NT$ 3,500+10%起、初一至初四只要NT$ 3,800元+10%起。還能免費使用三溫暖水療池、蒸氣室與烤箱以及健身房等各項頂級設施服務，飯店也安排春節親子同樂活動，凡於初二至初三期間入住，可以在飯店免費觀賞神奇魔術，結合大小朋友都愛的氣球秀，加上精彩的腹語表演，邀您度過歡樂的春節假期。

聖香樓中餐廳自2月10日至14日期間，推出豐盛六人圍爐饗宴只要1萬1,888+10%起，經典佳餚俱全，更多達11項豐富菜色供品嚐。其中包含「福隆椒香帝王蟹」以肉質細緻鮮甜的帝王蟹腳，結合「山中黑珍珠」之稱的馬告山胡椒，與白胡椒一同以大火悶煮翻炒，將馬告香而不辣的特殊檸檬椒香搭配上蟹肉的鮮甜，香氣撲鼻又口感馥郁，令人無法抗拒，另外「如意一品佛跳牆」嚴選肉質細緻的上等台灣豬肉，爽口彈牙的魷魚與營養豐富的魚皮，搭配芋頭、嫩筍等數十種經典食材，耗時精心熬製而成，湯頭鮮甜順口，講究食材原汁原味，凡於活動期間預訂桌宴，每桌再享有果汁無限暢飲及好彩頭蘿蔔糕乙份。

暐順麗緻文旅因應小家庭需求推出六人圍爐饗宴。圖／業者提供
暐順麗緻文旅因應小家庭需求推出六人圍爐饗宴。圖／業者提供
中央補助帶動人潮，暐順麗緻文旅春節整體業績比去年同期大幅成長近兩成。圖／業者提供
中央補助帶動人潮，暐順麗緻文旅春節整體業績比去年同期大幅成長近兩成。圖／業者提供
入住暐順麗緻文旅可免費使用三溫暖水療池、蒸氣室與烤箱以及健身房等各項頂級設施服務。圖／業者提供
入住暐順麗緻文旅可免費使用三溫暖水療池、蒸氣室與烤箱以及健身房等各項頂級設施服務。圖／業者提供

春節 住房率 觀光

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