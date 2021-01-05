讓世界看見台灣農業！全台首座溫室展示中心揭牌

嘉義皆展有限公司上午在新港鄉中洋村，舉行全台首座溫室展示中心揭牌儀式，展示中心除介紹溫室種類及重要技術，更融合智能化功能，以VR虛擬體驗展間等，提供虛擬與實際體驗，讓參觀者完整了解溫室對於農業發展的重要性。

來賓冠蓋雲集，縣長翁章梁、農糧署副署長姚志旺、立委陳明文、蔡易餘及皆展董事長沈淑蘭、執行長胡炳輝、總經理胡馨元、財團法人中衛發展中心謝明達董事長等，共同見證台灣首座溫室展示中心對外開放。

皆展公司由胡炳輝家族設立，胡炳輝與妻子沈淑蘭、女兒胡馨元共同經營，皆展秉持「順天防颱理念」，面對台灣常見颱風，著重研發溫室結構、數據分析及智慧化環境控制技術，以風力、結構、環控、農膜作為溫室建構四要素。

皆展成為台灣溫室領導品牌，除與國內產官學研合作技術開發外，同時引進國際最新溫室建置材料與技術，獨家代理荷蘭Multifan內循環風扇、日本原裝進口伊藤忠集團的CI農膜以及F-Clean的黏膜技術等。

溫室設施扮演支持農業發展重要角色，皆展溫室業務達30個出口國家，遍佈四大洲，國內外客戶超過3千家以上，皆展溫室致力研發創新技術、追求更專業溫室建造，透過農委會農糧署「農糧產業新南向市場拓銷計畫」輔導，打造全台第一座溫室展示中心。