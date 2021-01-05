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2020北市獨立停車位交易 最貴在中正區

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
車位示意圖。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供
車位示意圖。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供

天龍國寸土寸金，車位也貴森森，台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄，去年台北市獨立交易的坡道平面車位，總價最高的車位，是中正區「一品金華」的一樓坡平車位，以總價430萬奪下冠軍，其次是大安區「皇翔天昴」和中正區「臨沂雙璽」的停車位，以一個400萬，並列第二，而位居第三的是中山區「德運京鼎」的一樓車位。

台灣房屋台北中正特許加盟店店東李毅甫表示，若以目前中正區坡平車位每月租行情5千至7千元間，若是買車位來投資用，換算後的租金年投報率僅在1.3~1.9%，要吸引買家機會恐怕不高，最有可能的還是住戶添購新車，需車位自用，「一品金華」近年車位行情大約一個450萬左右，430萬頗符合社區行情。

觀察這些高價車位建坪多半10~12坪左右，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，一般標準停車格，實際大小約4.5坪，不過分攤車道面積會後，登記坪數面積從6、7坪到12～15坪都有，不過銷售是按「個」出售，價格不太會受建物屋齡而減損，而是依所在區域、車位種類、位置影響價格，通常越好停，越接近一樓越值錢。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

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