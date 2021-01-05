2020北市獨立停車位交易 最貴在中正區

天龍國寸土寸金，車位也貴森森，台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄，去年台北市獨立交易的坡道平面車位，總價最高的車位，是中正區「一品金華」的一樓坡平車位，以總價430萬奪下冠軍，其次是大安區「皇翔天昴」和中正區「臨沂雙璽」的停車位，以一個400萬，並列第二，而位居第三的是中山區「德運京鼎」的一樓車位。

台灣房屋台北中正特許加盟店店東李毅甫表示，若以目前中正區坡平車位每月租行情5千至7千元間，若是買車位來投資用，換算後的租金年投報率僅在1.3~1.9%，要吸引買家機會恐怕不高，最有可能的還是住戶添購新車，需車位自用，「一品金華」近年車位行情大約一個450萬左右，430萬頗符合社區行情。