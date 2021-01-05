日勝生三芝樂齡建案公開 潛銷兩個月下訂約百戶

繼出租型樂齡宅「樂陶居中和館」營運後，日勝生集團（2547）啟動銀光計畫，於三芝推出「日初不老莊園」今（5）日正式公開，去年第4季潛銷至今已下訂100多戶，預計最快完工時間落在2022年第4季，該案總銷約35億元。

日勝生集團在三芝約5800坪的基地，規劃「銀養樂齡複合園區」，園區內包含出租型樂齡宅「樂陶居三芝館」，共計有168戶，另外出售型全齡宅「日初不老莊園」共計有713戶，每坪單價約2字頭，潛銷兩個月下訂約百戶。

此外，日勝生「日初不老莊園」與鄰近馬偕醫學院、聖約翰科技大學、明新科技大學之醫護、長照、健康休閒等科系進行產學合作，培育有志投入高齡服務的學子一座見習環境與臨場訓練，同時提升園區中康養服務的專業人力。

未來三芝園區預估將移入超過1,000人，也將引進物業管理、生活管理、健康管理等多元人才，增加在地就業機會，帶動區域消費需求。目前全區5800坪分為東西區，東區為第一期開發，第二期西區規劃中。

而在軟體方面引進「樂陶居三芝館」銀養專業團隊，包括護理師、營養師、社工等專業人員，並導入知會照護系統，可將血壓、體溫、血氧、心跳等生力量測數據上傳至雲端儲存，個人的健康照護資料可於就醫時提供醫師參考，另外也將與在地美容院、洗衣店、清潔公司等合作以提供服務。

為了落實銀光計畫，日勝生集團邀請到雙聯安養中心前執行長蔡芳文擔任營運長，除了目前的三芝「日初不老莊園」，未來也有機會複製在高雄旗山。