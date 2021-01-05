幸福企業！亞尼克董座：員工年終最高發出六個月獎金

團購冠軍蛋糕名店亞尼克去年生乳捲年銷量，創下年度新高，突破170萬條，亞尼克董事長吳宗恩今（5）日宣布，年終最高發出6個月獎金，讓員工可以過個好年。

亞尼克目前全台有22間門市、電商、異業超商、北捷54站YTM據點，對產品品質在社群行銷、串接線上線下O2O、會員機制寄存等消費模式、實體門市的通路拓展、服務面的升級；去年線上新官網部分進行優化，包含購物動線、結帳順暢度、會員寄捲提領機制等。

實體通路則是新拓展「北投石牌店」、「新莊幸福店」兩間門市，以更近距離服務在地顧客；疫情時間更與UberEats合作，增加多元便利購物管道；產品話題創新上，則以跨界聯名方式與HOWFUN、TGOP這群人等知名百萬YouTuber合作，推出具獨特性的期間限定品，更因此榮獲DailyView網路溫度計頒布2020網路口碑之星宅配美食「領航創新獎」，為20大「懶人系宅配美食」及10大「網購人氣生乳捲」之冠。

自2013年推出經典夯品「亞尼克生乳捲」後，以電商通路掀起全台團購熱潮、連續多年網購蛋糕冠軍、至今研發超過百款口味，更於去年年度銷售突破170萬條，創下開賣以來的銷售新高峰。即使如此，亞尼克仍在保有初衷下不斷學習、因應時代改變創新，今年將邁入21週年，期望在分享優質產品外，品牌也能持續成長、帶給消費者更便利的服務。