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晶碩去年營收逼近40億元、年增18% 今年估雙位數成長

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
晶碩光學總經理楊德勝。記者余承翰攝影／報系資料照
晶碩光學總經理楊德勝。記者余承翰攝影／報系資料照

晶碩（6491）公告去年12月營收4.58億元，為歷史次高，第4季營收與全年營收皆創下歷史新高。晶碩表示，目前產線稼動率都在9成以上，訂單能見度約3個月，市場需求不錯。展望2021年，受惠大陸電商帶動需求強勁成長，以及日本、台灣市場的滲透率增加，法人估，晶碩今年營收將維持雙位數成長。另外，晶碩大溪廠可望在今年建置完成，屆時月產能可望增加4,600萬片。

晶碩公告去年12月營收4.58億元，年增24.34%、月減14.23%，第4季營收14.13億元，年增41.58％，創下單季歷史新高。晶碩表示，12月營收較上月下滑主要反應11月有雙11檔期助攻，拉高了比較基期。不過，晶碩今日股價仍反應12月營收下滑的利空，盤中來到268.5元，下跌4.7%。也使得晶碩盤中交出生技股王寶座，股價被精華（1565）超越。

晶碩表示，矽水膠新產品去年10月已取得歐洲許可，不過，受到疫情影響，不利推廣，預估要有營收貢獻最快在今年第4季，甚至2022年才看得到貢獻。

在產能方面，晶碩表示，大溪廠一期最快在2021年底建置完成，2022年可望正式投產，一期的月產能為4,600萬片，二期廠待一期完工後，可望開始興建，二期廠月產能估達6,000萬片。

營收 生技股

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