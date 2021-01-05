台泥複製花蓮DAKA成功經驗 攜雲朗打造紅葉綠能園區

台泥（1101）全力發展綠色經濟，今（5）日宣布擬在紅葉少棒隊的故鄉台東紅葉村，建置地熱發電基地，旗下台泥綠能公司並攜手關連企業雲朗集團，要在當地打造「紅葉谷」（布農族語Vakangan）園區，成為全台第一座結合地熱的再生能源、永續觀光與地方共生共榮的示範園區。

台泥主管指出，地熱發電是再生能源中可以24小時連續發電的「基載」穩定能源。且地熱發電是利用地球內部的高溫地層水推動汽輪機發電，搭配尾水回注技術達到取熱不取水的資源循環利用，取代煤炭、天然氣或核燃料，是一種更乾淨的發電方式。

「紅葉谷綠能園區」目前進入地熱探勘井鑽探的籌備階段，台泥綠能將引進與美國、紐西蘭等先進國家同等級的調查與評估技術進行探勘，未來也將與地方村民討論合作地熱資源的再利用，像是地熱能源的循環利用，有效發展延平鄉農特產烘乾技術。紅葉谷地熱正式發電運轉後，將成為宜蘭清水地熱外，國內第二座地熱發電基地。

在此之前，台泥去年11月也宣布與台鹽合作，在嘉義打造「台泥嘉謙綠能嘉義漁電共生案」，目標今年7月開始正式發電，成為台灣第一宗進入實質建置的漁電共生案。連串動作，宣誓台泥全力發展綠能的決心。

台泥綠能總經理翁吉良今天表示，紅葉谷是經過當地部落會議正式同意的名稱，台泥綠能將在3公頃的區域內建設一座約1MW（1,000瓩）的地熱發電廠，並導入當地特色的泡湯溫泉園區，結合雲朗集團在觀光領域的專業，以及獲得米其林三星殊榮的經歷，使用在地食材打造富有地方特色的飲食體驗，同時計劃與當地遊程及民宿業者合作，建立一個旅遊平台，打造兼具溫泉、戲水、餐飲等多功能的低密度開發觀光休閒園區，同時發展綠色能源、循環經濟，帶動地方經濟發展。

台泥集團去年開放花蓮和平水泥廠的部分場域，打造全台第一座開放生態循環工廠「台泥DAKA」，獲得好評，成為許多遊客到訪花蓮時的指明景點，光是去年第一年就累計超過250萬人次旅客造訪，結合工廠與觀光的創新作法成功創造雙贏，也吸引各地方政府表達興趣。