長聖周五掛牌利多齊發 獲衛福部通過6家醫院細胞委託製造

長聖（6712）上月底以樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞（DC-CIK）同時獲衛福部通過六家醫院的臨床治療，截至目前，衛福部核定52件免疫癌症治療案件中，長聖占有23件 （占所有核定項目44%），市占率第一。 長聖將在本周五掛牌，今興櫃價盤中來到200元。

長聖表示，這六家醫院包含奇美醫療財團法人奇美醫院、光田醫療社團法人光田綜合醫院、台南市立安南醫院、中國醫藥大學北港附設醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院與亞洲大學附屬醫院等。而DC-CIK全台僅長聖獲衛福部通過，目前用於第四期實體癌如肝癌、大腸直腸癌、乳癌與肺癌的治療

長聖在細胞委託製造主要有四個領先項目，包括1、核准項目最多，為國內同時具有多元性細胞產品的生技公司如樹突細胞疫苗（DC）、樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞（DC-CIK）、細胞因子誘導殺手細胞（CIK）與骨髓間質幹細胞（BMSC）。2、核准件數最多，衛福部核定52件免疫癌症治療中，長聖占有23件。3、合作醫院最多，與19家醫院簽訂MoU與委託製造合約，開始收治病患達9家醫院。4、收案人數最多，已收治148位病患，細胞產品委託製造業務穩定成長。

長聖表示，政府開放六項特管辦法的細胞治療技術後，可提供癌症患者多一些治療選擇，對於現有療法效果不彰的癌症病人來說，細胞療法帶來了一線希望。