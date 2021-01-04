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去年國有地改良利用招商創佳績 總產值將創逾千億

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

財政部國產署今（4）日盤點去年國有地改良利用情形，雖遇到新冠肺炎疫情，但民間投資不受影響，去年有五大案完成招商，分別為林口國際媒體園區、台北南港轉運站東站、新北市汐止長安工業區、淡水沙崙文創區、台南市南區鹽埕段商業區。國產署統計，光是這五案所創造的總產值就達1,157億元。

國產署是國有地大地主，為促進國有地活化，同時活絡經濟，手中有多種方式可將國有非公用不動產釋出，包括常見的結合目的事業主管機關共同改良利用、設定地上權、參與都更、釋出標租等。

其中在改良利用方面，主要是透過國產署與地方政府或其他部會共同合作，以地上權、BOT等方式進行招商，吸引民間投資。國產署統計，去年新簽約案件共十案（排除已終止的台東池上光電案），而前一年則是五案，去年等於是倍增。

至於在去年完成招商的案件，國產署表示，規模較大的共五案。其中與新北市政府合作的林口國際媒體園區，是在前年底簽約、去年招商完成，四塊基地由三井、東森、三立分別取得，合計吸引民間投資143億元，預估可創造總產值351億元。

南港轉運站東站也是近期備受矚目的開發案，由新光人壽搶下，以保險業結合專業第三人國光客運方式提出申請，結合新光集團、國光客運經驗，打造優質轉運設施，並引入商業設施及辦公空間，預計民間投資金額25億元，可創造69億元產值。

新北汐止長安工業區招商則是由嘉里大榮物流投資，將建置常溫物流中心、醫藥冷鏈物流中心等，嘉里大榮並指出，若順利達成目標，未來可儲存與配送新冠肺炎疫苗，投資金額約6億元，可創造產值約240億元。

此外淡水沙崙文創區、停車場由南山人壽得標，合計投資約9億元，創造226億元產值；台南南區鹽埕商業區則是由知名燒肉店碳佐麻里得標，民間投資34億元，創造產值270億元。

展望今年改良利用成果，據了解，至少已有包括新北、基隆等七案正簽約或洽談中，民間投資熱度可望延續。

國產署 國光客運

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