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崇越集團承攬桃園文青水園水資源回收中心 正式啟用

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導
立委鄭寶清（左起）、崇越集團副董事長賴杉桂、內政部部長徐國勇、桃園市長鄭文燦、營建署副署長吳宏碩及立委鄭運鵬等，今日一同主持 桃園文青水園水資源回收中心啟用典禮。崇越/提供
立委鄭寶清（左起）、崇越集團副董事長賴杉桂、內政部部長徐國勇、桃園市長鄭文燦、營建署副署長吳宏碩及立委鄭運鵬等，今日一同主持 桃園文青水園水資源回收中心啟用典禮。崇越/提供

崇越旗下環保工程事業─建越科技，承攬桃園市政府「文青水園水資源回收中心」統包工程，今日舉行正式啟用，打造全台最美水資中心。

「文青水園水資源回收中心」今天舉行啟用典禮，包括內政部長徐國勇、桃園市長鄭文燦、崇越集團副董事長賴杉桂皆出席盛會，見證全台最美水資中心落成。

崇越表示，機場捷運A7站通車啟用後，周邊住宅人口大量移入，每日污水排放量高達1.1萬立方米，桃園市政府因而積極推動周邊廢水回收再利用的公共工程。

桃園市長鄭文燦於啟用典禮時致詞，期許文青水園水資源回收中心落成後，成為全台最美水資中心典範，翻轉民眾對污水處理設施惡臭的負面刻板印象，並提供回收水資源給附近民生和工業區使用。

崇越集團承包的「文青水園水資源回收中心」，占地1.96公頃，由內政部營建署全額補助第一期工程經費及三年試運轉費，總經費達5.05億元，依功能劃分為水資源回收中心、管理大樓及上部景觀公園三部分。

考量鄰近周邊住宅，崇越集團將汙水處理設施採全數地下化設計，處理後水質符合經濟部水利署公告的再生水標準。此為國內首座全區採用低衝擊開發技術水資源回收中心，雨水直接經由透水鋪面之孔隙滲入並貯留，提升區內透水、保水能力，讓水資中心成為旱季期間的小水庫，除可提供民眾澆灌及清洗，更可供應華亞科技園區及工三、工四園區廠房使用。

園區內的管理中心建築體外觀，採用簡潔的弧面牆設計，地面上規劃生態景觀公園，並以象徵「莫比斯環」的環型構造，呼應水資中心與自然環境永續經營、無限循環的設計意象，同時代表再生水利用，水資源生生不息。

管理中心一樓規劃為辦公區域，二樓為多功能空間，利用物聯網及人工智慧等多項技術，為具備高效能、高功能、高舒適之建築，已榮獲「2020國家卓越建設獎最佳規劃設計類」—特別獎殊榮肯定。

崇越集團旗下建越科技深耕環保工程事業多年，以往主要承攬半導體廠，以及液晶面板廠的純廢水工程，北中南三大科學園區的半導體廠都有相關工程實績，在華亞園區的台灣美光公司，目前也有數項廢水工程進行中。

崇越集團副董事長賴杉桂於致詞時特別感謝桃園市政府和協力廠商的鼎力支持，才能成功克服地理環境、緊鄰住宅區等不利因素，使「文青水園水資源回收中心」如期竣工，並翻轉大眾對於汙水處理設施的負面印象。未來，崇越集團將持續深耕環保綠能事業，提供相關材料設備、規畫、系統整合、統包等服務，善盡企業社會責任。

水資源 環保

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