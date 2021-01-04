大陸建設舊金山推案台灣熱銷 公開一個月賣四成

大陸建設揮軍美國，與厚生集團及當地開發商L37 PARTNERS共同合作，開發位於舊金山街區中心Market Street的百億大案「尚芮公寓SERIF」，業者表示，個案吸引台灣不少企業二代關注，台灣可銷售36戶公開一個月已銷售4成，中部富豪占比3成以上。

大陸建設近年來專注高端住宅開發，陸續與KPF、Cesar Pelli、Richard Meier、Antonio Citterio、Benedetta Tagliabue等國際建築大師合作，在全台完成多項地標級建案，包括北市琢白、台中七期宝格等。

大陸建設董事長張良吉表示，堅持不複製任何作品是大陸建設的企業哲學之一，隨著累積的品牌能量發酵，以專業實力穩站台灣市場後，大陸建設也決定將視角擴展至國際，以前瞻、創新的美學建築，吸引世界注目與肯定！

他表示，此次進軍美國投資首案，由大陸建設與厚生集團共同投資，與位於舊金山當地的開發商L37 PARTNERS採聯合開發方式進行開發，總投資金額約4億美元(合新台幣約115億元）。

張良吉說，尚芮公寓SERIF由大陸建設邀請Handel Architects建築事務所及室內設計Iwamoto Scott兩大國際團隊聯手操刀，以明亮的白色紋理外牆為基底，搭配不同形狀大小的窗格塑造豐富的建築表情，為舊金山獻上兼具時尚與功能性的建築地標。

個案已於2018年12月開工，預計2021年第2季完工。內部以簡約現代風進行設計，公設則規劃瑜珈室、健身中心、寵物水療中心、全天候接待大廳，並於頂樓打造造景屋頂平台、日光Lounge與私人宴會廳。

其中住宅規劃242戶，以實坪制規劃11-35坪作為套房及1-2房住家使用，主力產品總價約100萬美元。

尚芮公寓SERIF也與Sydell Group飯店集團合作，以創意商店共享模式進行複合式開發，規劃236間客房飯店，一樓除了有舊金山傳奇的Magic Theatre，還與花店、餐廳、酒吧等當地企業共享空間，退縮空間規劃為公共廣場，可舉辦不定期的展覽和表演。

大師房屋董事長陳建慶表示，尚芮公寓SERIF位在Market Street及Turk Street的黃金交匯處，緊鄰市政中心與聯合廣場、渡輪大廈，地鐵、輕軌、纜車、巴士及路面電車五鐵共構的絕對交通優勢，也可透過完整交通路網直達舊金山國際機場、奧克蘭、柏克萊等大學，生活、交通機能皆相當完善。