六都去年買賣移轉棟數出爐 桃園交易量成長幅度稱霸

六都2020年買賣移轉棟數揭曉！據台灣房屋集團趨勢中心彙整官方資料統計，去年六都合計買賣移轉棟數約25萬棟，不僅超越去年的23.2萬棟，年增7.7%，甚至創下2014年以來的七年新高紀錄！

觀察各都的年增率數據，以桃園市表現最亮眼，全年交易量45,712棟、年增13.2%，勇奪六都年增率之冠；台中則以48,623棟、年增11.9%居次；緊追在後的是台北市，以30,967棟、年增11.6%拿下年增幅季軍。

新北市則憑全年63,346棟的交易量，續坐六都年度交易總量冠軍，年增率亦達5.5%；高雄全年交易量也有38,270棟、年增2.7%；六都中僅台南量縮，2020年交易量23,044棟，年減0.6%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2020年的房市走「非典型路線」，年初雖有疫情干擾，但台商回流市場、資金豐沛，加上股市站上萬四點，反而讓房市呈現不同以往的熱度；其中「北北桃中」四都，因基礎建設健全、產經環境成熟，房市優先受到熱錢挹注，加上自住買盤持續擴張，買氣尤顯突出。

另外，從六都的買賣移轉量推算，2020年全台的房市交易量，預估將較2019年的30萬棟增加8%左右，有機會一舉衝破32萬棟大關攀上32.5萬棟水位，刷新全台近七年的買賣移轉量新高。