車電今年續看增長 貿聯等連接器廠受惠

全球車市去年下半年明顯回升，整體市場除了原有的傳統燃油車之外，近幾年發展的新的安全相關應用及產品及電動車，都是整體車用電子需求持續成長原因，市場法人看好連接器股，包括貿聯（3665）、胡連（6279）、詮欣（6205）及良得（2462）等廠將可望受惠。

在今年營運展望正向之下，今（4）日台股指數在平盤上下震盪，但貿聯股價領先攻上漲停板，另外，胡連、詮欣及良得等股，盤中股價也上漲約1%至3%左右水準。

貿聯是特斯拉主力供應商，法人看好今年特斯拉上海廠產能可望倍增，另外，今年下半年柏林廠產能將開出，同時，今年7月德州廠也將進入量產，市場預估，特斯拉今年銷售量增幅40%至50%，看好貿聯電動車今年營收受惠大。此外，市場傳出，目前貿聯拿下兩個新案子，其中，豪華電動車客戶進度較快，已經在小量試產階段，今年首季量產；至於電動皮卡則在共同開發階段，最快今年第2季量產。

受到今年營運前景看好，近期貿聯股價走強，今日早盤股價攻上漲停板，盤中有一度鎖住漲停價，股價漲停價來到267.5元，股價寫下波段新高，同時也創下2018年3月以來新高。

目前胡連客戶以大陸自主品牌車居多，今年前3季大陸市場佔胡連營收比重約66%，公司近幾年亦積極佈局東南亞、歐洲等地區車廠，並持續擴大產品的廣度，切入電動車領域，車用新產品包括電動車連接器、支援高頻及高速傳輸的車聯網產品、小線束產品等，市場看樣看好該公司今年營運展望。

另外良得電日前也提到，該公司今年的成長動能中有一項就是來自於電動車的貢獻，開發多項產品如外部充電線、充電槍、充電樁、充電車急救包等，其中切入歐系兩大廠牌的電動車AC外部充電線，目前已開模送承認階段，另外還有多家新客戶也將在今年陸續出貨，對營運將有正面效益。