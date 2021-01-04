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無薪假微幅變動 家數加9、人數減35

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

勞動部今（4）日公布新一期無薪假統計，實施家數是540家，實施人數6,463人，較上一期增加九家，但人數卻減少35人。勞動條件及就業平等司副司長黃維琛說：「這一期只是微幅變動，各行各業都是加幾人或減幾人的變化。」

黃維琛指出，無薪假排名依序仍是製造業、運輸倉儲＋支援服務業、批發零售。新一期無薪假人數各為2,686、1,920、1,377人。「支援服務業休無薪假者主要是旅行社，我們視運輸倉儲和支援服務業為一組，主要是境管影響。」

元旦起，國內的邊境管制更為嚴格，黃維琛指出，可能航空公司的空勤和地勤人員會受影響。

各縣市中仍以台北市、桃園市實施無薪假人數最多，都破千人，台北市為1,266人，桃園市為1,226人，兩地主要也是因境管所致。

倒是住宿餐飲情況大有改善，實施無薪假人數僅79人。雖然少了觀光客，但有國旅支撐。黃維琛指出，接下來是寒假、春節，遊子返鄉亦對住宿旅館有需求，短期內住宿餐飲這一塊比較不令人擔心。

無薪假 餐飲

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