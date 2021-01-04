台微體子公司盈擘醫藥 1,500萬美元資金到位

台微體（4152）今（4）日宣布，其子公司盈擘醫藥（InspirMed Inc.）已完成增資相關作業程序，由特定人以15,00萬美元認購新股，資金已全額到位。

台微體董事會日前決議以「專有微脂體技術用於發展臨床急需的吸入劑型產品治療急性和慢性嚴重肺部疾病」專門技術，取得新設子公司100%股權，並進行子公司增資。目前資金已全數到位，盈擘得以利用其資金開發肺部疾病產品，包含新冠肺炎新方案TLC19、以及嚴重慢性肺部疾病藥物。

2019年底，新冠肺炎大流行開始蔓延，危害到全世界人民的健康。台微體利用獨家脂質技術，將已證實具有降低新冠肺炎病毒感染及複製能力的藥物包裹，以標靶傳輸方式投至呼吸道，可望在局部達到有效的抗病毒濃度。TLC19羥氯喹寧微脂體吸入懸浮劑因此誕生，其一期臨床試驗現正於台灣及澳洲進行中。

台微體表示，其實在新冠肺炎出現之前，已開始將其獨家技術平台運用在肺部疾病的計畫。2019年5月國際醫學氣霧劑學大會（ISAM）就讓「專有微脂體技術用於發展臨床急需的吸入劑型產品治療急性和慢性嚴重肺部疾病」專門技術初次亮相。

台微體以一篇前臨床期、探討慢性肺部疾病藥物—尼達尼布（nintedanib）經台微體微脂體技術包裹後之加強性效果、名為「Inhalable Liposomal Nintedanib Formulation for Enhanced Treatment of Pulmonary Disease」的科學摘要，獲得ISAM成員青睞，並於大會中發表。

只不過，當時台微體的資金是專注於主要注射型產品之研發，沒有多餘資金及資源投入新產品的後續研發，吸入劑型產品的開發因而宕延。

台微體表示，今年新冠肺炎大流行，使全球陷入一片恐慌，市場對該類產品的需求急遽提高，為盡速提出解決方案，避免擠壓到現有產品研發所需的資金使用，台微體決定成立子公司，並將「專有微脂體技術用於發展臨床急需的吸入劑型產品治療急性和慢性嚴重肺部疾病」之專門技術移轉至子公司，並引進投資人，以籌措研發所需的資金，加速研發之進程。

台微體總經理葉志鴻表示，在新的一年，台微體希望注射式以及吸入式兩種劑型藥物都能有突出性的發展，更祈望同業夥伴們能同心協力，將疫情抑制並帶來更大的利益，使全世界人民能夠回歸到正常的生活。